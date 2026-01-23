La poesía vuelve darse cita en ‘Morata en Verso’

La poesía volverá a ocupar un lugar destacado en la vida cultural de Morata de Jalón con la celebración del recital Morata en verso, una iniciativa que alcanza este año su décima edición.

El encuentro, organizado por el Ayuntamiento de Morata de Jalón y la biblioteca Municipal Antonio Millán, y reunirá a poetas locales y a autores aragoneses invitados. Las jornadas se desarrollarán entre los días 23 y 25 de enero y combinarán el recital poético con actividades orientadas a la difusión de la poesía entre distintos públicos.

El viernes se llevará a cabo un taller de poesía dirigido al alumnado del CEIP Lucas Arribas, junto con la presentación del libro La casa habitada por el árbol, del escritor epilense Francisco López Serrano. El sábado habrá una exposición de trabajos poéticos y un recital que será el núcleo principal del encuentro. Como cierre, el domingo se celebrará un vermú poético que pondrá fin a unas jornadas en las que la palabra, la música y la creación literaria serán los ejes principales.