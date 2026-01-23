BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MORATA DE JALÓN
El proyecto ‘Hablando de lo que habla’ tiene premio
La Crónica de Valdejalón
La biblioteca pública municipal Antonio Millán de Morata de Jalón ha sido reconocida en la XXV Campaña de Animación a la Lectura María Moliner, impulsada por el Ministerio de Cultura del Gobierno de España. La biblioteca obtuvo, junto a otras bibliotecas aragonesas, una dotación de 2.777,77 euros, destinada íntegramente a la adquisición de nuevos fondos bibliográficos.
El proyecto presentado, titulado Hablando de lo que habla, se centró en poner en valor el significado de las palabras dentro de los libros y su impacto en las personas lectoras, fomentando la lectura como una práctica accesible y significativa en cualquier contexto y etapa de la vida.
Esta es la octava vez que la biblioteca de Morata de Jalón resulta premiada en esta convocatoria, consolidando el papel de las bibliotecas rurales como espacios culturales activos y de referencia. En la actualidad, el centro municipal cuenta con cerca de 400 personas lectoras activas registradas y continúa desarrollando proyectos que refuerzan su función como motor cultural del municipio de la Comarca de Valdejalón.
