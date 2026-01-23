Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tractorada ZaragozaRober GonzálezDatos AzcónAyuso discotecaPichi AlonsoDebate El Periódico
instagramlinkedin

SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

Renovación del mobiliario urbano e infraestructuras en Épila

El ayuntamiento ha actuado en la Universidad Popular.

El ayuntamiento ha actuado en la Universidad Popular. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Épila

El Ayuntamiento de Épila continúa renovando el mobiliario y las infraestructuras municipales, como puede verse en la Universidad Popular y en el Parque de la Constitución.

Estas actuaciones responden al firme compromiso del consistorio por mantener los servicios y espacios públicos en óptimas condiciones para el disfrute de todos los vecinos y vecinas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents