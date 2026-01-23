SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS
Renovación del mobiliario urbano e infraestructuras en Épila
La Crónica de Valdejalón
Épila
El Ayuntamiento de Épila continúa renovando el mobiliario y las infraestructuras municipales, como puede verse en la Universidad Popular y en el Parque de la Constitución.
Estas actuaciones responden al firme compromiso del consistorio por mantener los servicios y espacios públicos en óptimas condiciones para el disfrute de todos los vecinos y vecinas.
