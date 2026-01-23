Ricla disfruta de una Navidad divertida y participativa

Este año el programa de actividades culturales y de ocio Navidades Divertidas en Ricla se vio muy condicionado por la mala climatología. Las actividades comenzaron el 12 de diciembre con el concurso de tapas en el que los bares demostraron un nivel espectacular, reflejo del gran momento que vive la hostelería en Ricla. Al final, el bar La Farola se llevó el premio a la mejor tapa y Taberna Buicas, a la tapa más popular.

Los riclanos se volcaron en los diferentes actos programados durante la Navidad. / SERVICIO ESPECIAL

No faltaron a su cita el tradicional concierto de Navidad de la Banda Municipal de Música, ni el belén que la asociación Peñablanca 814 monta en el paraje del Palo del Moro.

Pero los grandes protagonistas de estos días fueron los más pequeños, y a los tradicionales cabezudos y carretones se unieron también la magia, el torneo de futbolín en el bar Boss, los talleres de manualidades impartidos por Baldecolor y el de cocina con el AMPA de Ricla.

Y cómo no, tampoco faltaron los regalos. La llegada de Papá Noel a Ricla congregó a numerosos niños y niñas que, con los típicos nervios, recibieron sus regalos y trasformaron su gesto en unas enormes sonrisas.

También el 5 de enero Sus Majestades los Reyes Magos visitaron la localidad en su espectacular carroza y, acompañados de los pajes, llegaron por el camino de San Pedro hasta la iglesia donde entregaron todos los regalos, haciendo las delicias de todos los presentes en esta noche tan mágica.

Los jóvenes también tuvieron su programa de actividades destacando la disco móvil del día 20 en el pabellón municipal realizada por la empresa Obbe, la magnífica cata de vinos garnacha de la zona realizada por Laura Escolano y las tradicionales Precampanadas del día 30 donde, de forma anticipada se dio comienzo al 2026 y que contó con una fiesta en La Pista. El día 2 de enero, y una vez recuperados de Nochevieja, siguió la fiesta con la actuación Vive los 80 en el local de La Pista.

El deporte también tuvo su protagonismo con la carrera San Silvestre del día 31 y donde los corredores recorrieron las calles del centro de la localidad y la Asociación de la Tercera Edad también celebró su tradicional café concierto de Reyes repartiendo el tradicional roscón entre sus socios.

La suspensión del belén viviente en dos ocasiones por el mal tiempo fue el punto negativo de estas fiestas. Aún así desde el Ayuntamiento de Ricla agradecen a las asociaciones participantes y a los voluntarios que aún con la mala previsión meteorológica estuvieron al pie del cañón preparando y a disposición por si al final se podía organizar el belén. Además este año se celebró, durante dos tardes, un taller de costura de trajes para el belén viviente donde los participantes pudieron prepararse sus trajes, seguro que al año que viene tendrán ocasión de lucirlos.

Para finalizar, el 10 de enero tuvo lugar el concurso de ranchos, suspendido por los cambios motivados en la programación por el cambio de fechas del belen, las cuadrillas pudieron demostrar su faceta culinaria preparando este típico plato. La fiesta se alargó durante toda la tarde con la celebración de un bingo musical y un pequeño torneo de beer pong.