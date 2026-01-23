Rueda de Jalón celebra por todo lo alto San Antón

Rueda de Jalón celebró en enero por todo lo alto su patrón San Antón con muchas actividades, todas con alta participación. Las fiestas empezaron con uno de los actos más entrañables como es la ronda de los quintos, que este año estuvo acompañada por una jovial tuna que hizo bailar a los asistentes. Después, todos asistieron a la hoguera a seguir bailando con la tuna. Esta vez solamente se pudo hacer una hoguera ya que la lluvia impidió que se realizara la segunda.

Un grupo de voluntarios preparó la comida para todos los vecinos. / SERVICIO ESPECIAL

El día de San Antón amaneció lloviendo y todo hacía presagiar que la procesión no podría salir, pero cuando acabó la misa se abrió el cielo y los quintos pudieron sacar al santo en procesión. Después, se desarrolló la enhorabuena en el pabellón amenizada por la Banda de Almonacid. El domingo también pintaba mal pero se abrió un pequeño claro y esta vez fueron los quintos de hace 25 años y los de hace 50 los que pudieron sacar en hombros a su patrón.

Hubo misa y procesión en honor al patrón. / SERVICIO ESPECIAL

El lunes también fue un día muy especial ya que, dirigidos por Emilio Laborda y Francisco Javier Pérez, un grupo de voluntarios preparó una suculenta comida para todos los vecinos.

Los quintos pusieron el pañuelo al santo. / SERVICIO ESPECIAL

Leña para las hogueras

Como es costumbre, el sábado anterior a las fiestas de San Antón se subió al pueblo vecino de Tabuenca a por la leña de las hogueras. De buena mañana los jóvenes, guiados por los Agentes de Protección de la Naturaleza, cortaron las ramas que luego servirían para hacer las hogueras el 16 y 17 de enero. A mitad de mañana hubo almuerzo para reponer fuerzas, y mientras otro grupo preparaba un rico rancho para comer .

Noticias relacionadas

Por la tarde, con la charanga y los cabezudos se espera la llegada de la leña a la plaza San Antón, donde se realizan las hogueras. Los quintos pusieron el pañuelo a San Antón. Este año lo hicieron Alberto y Alejandro, y también son quintas Alicia y Sofía.