EL DOMINGO 22 DE FEBRERO EN ALPARTIR
RurAlma organiza una ruta entre almendros en flor
La Crónica de Valdejalón
Alpartir
RurAlma ha organizado para el domingo 22 de febrero la ruta senderista Almendros en Flor por Alpartir y la Sierra de Algairén que recorrerá la ruta Val de los Pozos, la Fuente Cupido y el camino del río.
La jornada, cuya salida será a las 10.00 horas desde la marquesina, incluirá una cata de productos a base de almendra, la lectura de un poema en la Fuente Cupido o el ritual de los deseos, entre otras sorpresas. Además, los participantes recibirán un regalo.
