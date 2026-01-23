RurAlma organiza una ruta entre almendros en flor

RurAlma ha organizado para el domingo 22 de febrero la ruta senderista Almendros en Flor por Alpartir y la Sierra de Algairén que recorrerá la ruta Val de los Pozos, la Fuente Cupido y el camino del río.

La jornada, cuya salida será a las 10.00 horas desde la marquesina, incluirá una cata de productos a base de almendra, la lectura de un poema en la Fuente Cupido o el ritual de los deseos, entre otras sorpresas. Además, los participantes recibirán un regalo.