Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tractorada ZaragozaRober GonzálezDatos AzcónAyuso discotecaPichi AlonsoDebate El Periódico
instagramlinkedin

EL DOMINGO 22 DE FEBRERO EN ALPARTIR

RurAlma organiza una ruta entre almendros en flor

La cita incluirá una cata y sorpresas.

La cita incluirá una cata y sorpresas. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Alpartir

RurAlma ha organizado para el domingo 22 de febrero la ruta senderista Almendros en Flor por Alpartir y la Sierra de Algairén que recorrerá la ruta Val de los Pozos, la Fuente Cupido y el camino del río.

La jornada, cuya salida será a las 10.00 horas desde la marquesina, incluirá una cata de productos a base de almendra, la lectura de un poema en la Fuente Cupido o el ritual de los deseos, entre otras sorpresas. Además, los participantes recibirán un regalo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un apagón en el centro de Zaragoza obligará a cerrar siete restaurantes en hora punta: "Deja sin comida a cientos de personas"
  2. La aragonesa Lidia Ruba descarta regresar al Dakar: 'Después de esto, yo no quiero volver
  3. Los puntos calientes de la tractorada en Zaragoza: las calles y accesos más afectados este viernes
  4. Las negociaciones por Agada y Puric y todo lo que Txema Indias y el Real Zaragoza se juegan con sus fichajes
  5. La asistencia al Casademont Zaragoza-Valencia fue la sexta más alta de la historia de la Euroliga
  6. Una afectada por el cerrojazo de WiZink en Zaragoza: 'Me veo sin trabajo, con una hipoteca y una niña. Absolutamente desamparada
  7. El excapitán del Real Zaragoza que rescinde en China y será rival en Segunda
  8. Una masiva manifestación en Zaragoza cierra la huelga educativa: 'Va a la concertada dinero público de nuestros bolsillos

El tiempo en Utrillas: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Utrillas: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Utebo: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Utebo: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Teruel: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Teruel: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

La Policía Nacional muestra la tractorada en Zaragoza desde el aire

El tiempo en Tauste: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Tauste: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Tarazona: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Tarazona: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Tamarite de Litera: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Tamarite de Litera: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Sariñena: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Sariñena: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero
Tracking Pixel Contents