Salillas de Jalón vive la Navidad con tradición

Con la llegada de diciembre, Salillas de Jalón vuelve a transformarse para celebrar unas navidades marcadas por la tradición, la participación vecinal y el ambiente acogedor que caracteriza al municipio.

Salillas de Jalón vive celebró el festival de Reyes. / SERVICIO ESPECIAL

Lejos del bullicio de las grandes ciudades, el pueblo apuesta un año más por unas fiestas sencillas pero llenas de significado. Las calles y plazas se iluminan con decoración navideña que aporta calidez y animación: el árbol de Navidad, instalado frente al ayuntamiento, los arcos y portales que reciben al visitante y este año, además, la participación vecinal ha permitido que todo el Barrio Alto estrene iluminación y un gran mural del nacimiento en «el muro».

Cena de cotillón. / SERVICIO ESPECIAL

Desde hace ya tiempo, además de las clásicas citas religiosas, los salilleros despiden el año con una cena-Cotillón. En esta ocasión el pabellón ha vuelto a albergar a casi cien vecinos que decidieron despedir el año y recibir juntos al 2026.

Iluminación del nacimiento en 'el muro' / SERVICIO ESPECIAL

Pero la Navidad en Salillas es también una celebración del esfuerzo colectivo como lo volvió a demostrar la cabalgata que, un año más, volvió a demostrar la cabalgata que, un año más, volvió a repartir ilusión a grandes y pequeños y que recorrió el municipio la tarde del 5 de enero.

Festival de Reyes

Además, como cada año, Salillas cumplió una nueva edición del Festival de Reyes con el que homenajea a los mayores y con el que disfruta todo el municipio de teatro, canciones y bailes el día de Reyes.

Un evento que comienza a prepararse con intensidad desde los primeros días de diciembre y que este año además ha podido también contar con un sainete interpretado por el Taller de Teatro de la Asociación Saliellas. Bailes, playbacks, canciones en directo y hasta la escenificación de un videoclip con mucho humor y diversión llenan el escenario del pabellón. Este año la Inteligencia Artificial fue el hilo conductor de las diferentes actuaciones que llenaron el escenario durante dos horas. Este festival se celebra desde los años 80, y ni siquiera se ausentó por el covid, cuando se realizaron versiones online «desde casa».