Santa Cruz de Grío celebra la bienvenida al nuevo año

Niños y niñas de Santa Cruz de Grío participaron del 22 de diciembre al 5 de enero en las Colonias Diverjalón Navidad. Actividad de carácter gratuito para las familias, con el objetivo de favorecer la conciliación familiar y laboral.

Papá Noel en Santa Cruz de Grío. / SERVICIO ESPECIAL

El miércoles 24, Papá Noel visitó el municipio repartiendo regalos a cada una de las casas, una actividad que se realizó por la petición de algunos padres y con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Grío.

La plaza se llenó para despedir el año. / SERVICIO ESPECIAL

En Nochevieja, el pabellón municipal acogió a numerosos vecinos, amigos y visitantes para disfrutar de la última cena del año, en paz y en armonía brindando por un bonito futuro. Y como ya es tradición en años anteriores, a las 00.00 horas, para dar la bienvenida al año y en la plaza del reloj para escuchar las campanadas, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Grío obsequió con uvas y champán para dar la bienvenida al 2026. Seguidamente, la noche continuó con la disco móvil de Dj Joan García en el pabellón para bailar, disfrutar y dar la bienvenida al nuevo año.

Niños y mayores se reunieron en estas fiestas. / SERVICIO ESPECIAL

Y el sábado 3 de enero, pequeños y mayores participaron en el Festival de Invierno con un invitado especial llamado Copi, en una actividad de la mano de RurAlma donde niños, niñas, jóvenes y personas adultas compartieron tiempo, juego y recuerdos. Hubo una gran zona de juego gigantes (parchís, oca, tres en raya, ajedrez/damas, rutómetros, cartas XXL, golf, juegos de lanzamiento, golf y mucho más), y también un espacio temático invernal con photocalls y decoración especial, además de equipo de sonido con música temática, una jaima de concienciación ambiental con talleres de chapas, pinta uñas, pinta caras y cartas de deseos para el año nuevo, y la animación con Copi, un entrañable muñeco de nieve.