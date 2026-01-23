Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA

Santa Cruz de Grío celebra la bienvenida al nuevo año

Los vecinos de Santa Cruz de Grío disfrutaron durante las navidades de la presencia del muñeco de nieve ‘Copi’ y de Papá Noel. Otras citas destacadas fueron el cotillón de Nochevieja y las uvas para iniciar el 2026.

Los vecinos de Santa Cruz de Grío disfrutaron durante las navidades de la presencia del muñeco de nieve ‘Copi’ y de Papá Noel. Otras citas destacadas fueron el cotillón de Nochevieja y las uvas para iniciar el 2026. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Santa Cruz de Grío

Niños y niñas de Santa Cruz de Grío participaron del 22 de diciembre al 5 de enero en las Colonias Diverjalón Navidad. Actividad de carácter gratuito para las familias, con el objetivo de favorecer la conciliación familiar y laboral.

Papá Noel en Santa Cruz de Grío. / SERVICIO ESPECIAL

El miércoles 24, Papá Noel visitó el municipio repartiendo regalos a cada una de las casas, una actividad que se realizó por la petición de algunos padres y con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Grío.

La plaza se llenó para despedir el año. / SERVICIO ESPECIAL

En Nochevieja, el pabellón municipal acogió a numerosos vecinos, amigos y visitantes para disfrutar de la última cena del año, en paz y en armonía brindando por un bonito futuro. Y como ya es tradición en años anteriores, a las 00.00 horas, para dar la bienvenida al año y en la plaza del reloj para escuchar las campanadas, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Grío obsequió con uvas y champán para dar la bienvenida al 2026. Seguidamente, la noche continuó con la disco móvil de Dj Joan García en el pabellón para bailar, disfrutar y dar la bienvenida al nuevo año.

Niños y mayores se reunieron en estas fiestas. / SERVICIO ESPECIAL

Y el sábado 3 de enero, pequeños y mayores participaron en el Festival de Invierno con un invitado especial llamado Copi, en una actividad de la mano de RurAlma donde niños, niñas, jóvenes y personas adultas compartieron tiempo, juego y recuerdos. Hubo una gran zona de juego gigantes (parchís, oca, tres en raya, ajedrez/damas, rutómetros, cartas XXL, golf, juegos de lanzamiento, golf y mucho más), y también un espacio temático invernal con photocalls y decoración especial, además de equipo de sonido con música temática, una jaima de concienciación ambiental con talleres de chapas, pinta uñas, pinta caras y cartas de deseos para el año nuevo, y la animación con Copi, un entrañable muñeco de nieve.

TEMAS

El tiempo en Monzón: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

Amaia Salamanca y Eduardo Noriega promocionan Zaragoza en Fitur, la ciudad "donde todo sucede"

El tiempo en Monreal del Campo: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

Vídeo | Rober González se entrena por primera vez y Guti vuelve con normalidad

El tiempo en María de Huerva: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Mallén: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

Comienza el corte de la línea entre Zaragoza, Monzón y Lérida que afectará durante cuatro días: este es el plan alternativo de Renfe para viajar

El tiempo en Jaca: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

