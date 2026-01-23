Una sesión divulgativa para la mejora de los entrenamientos

En el marco de las iniciativas locales orientadas a la promoción de la salud y la mejora de la calidad de vida, se desarrolló en Morata de Jalón una actividad dirigida a los usuarios del gimnasio municipal, centrada en el acompañamiento y la mejora de los entrenamientos.

Para ello, se puso a disposición del servicio la figura de un entrenador personal, con el objetivo de ofrecer una atención más especializada y adaptada. La sesión fue impartida por Javier Lahoz, quien abordó distintas formas de trabajo físico en el gimnasio, combinando ejercicios analíticos y metabólicos, y explicó la importancia de la alimentación como elemento clave para la obtención de resultados. Asimismo, se trataron aspectos relacionados con la adaptación de los entrenamientos a los diferentes objetivos y condiciones físicas de cada usuario, así como la corrección de posturas y la prevención de lesiones mediante recomendaciones prácticas.

Javier Lahoz, natural de La Almunia de Doña Godina, cuenta con formación en educación física y una trayectoria vinculada al deporte de alto rendimiento.

En la actualidad, Lahoz es propietario del gimnasio HiFit Bootcamp en Puerto de la Cruz (Tenerife) y colaboró en la organización y puesta a punto del gimnasio municipal de Morata de Jalón, que en la actualidad registra alrededor de 60 usuarios activos.