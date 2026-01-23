Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

GIMNASIO MUNICIPAL DE MORATA DE JALÓN

Una sesión divulgativa para la mejora de los entrenamientos

El gimnasio de Morata de Jalón cuenta en la actualidad con unos 60 usuarios.

La Crónica de Valdejalón

Morata de Jalón

En el marco de las iniciativas locales orientadas a la promoción de la salud y la mejora de la calidad de vida, se desarrolló en Morata de Jalón una actividad dirigida a los usuarios del gimnasio municipal, centrada en el acompañamiento y la mejora de los entrenamientos.

Para ello, se puso a disposición del servicio la figura de un entrenador personal, con el objetivo de ofrecer una atención más especializada y adaptada. La sesión fue impartida por Javier Lahoz, quien abordó distintas formas de trabajo físico en el gimnasio, combinando ejercicios analíticos y metabólicos, y explicó la importancia de la alimentación como elemento clave para la obtención de resultados. Asimismo, se trataron aspectos relacionados con la adaptación de los entrenamientos a los diferentes objetivos y condiciones físicas de cada usuario, así como la corrección de posturas y la prevención de lesiones mediante recomendaciones prácticas.

Javier Lahoz, natural de La Almunia de Doña Godina, cuenta con formación en educación física y una trayectoria vinculada al deporte de alto rendimiento.

En la actualidad, Lahoz es propietario del gimnasio HiFit Bootcamp en Puerto de la Cruz (Tenerife) y colaboró en la organización y puesta a punto del gimnasio municipal de Morata de Jalón, que en la actualidad registra alrededor de 60 usuarios activos.

