PROTAGONISTAS EN EL PROGRAMA DE ‘ARAGÓN TV’
Tres epilenses muestran su talento en ‘Jotalent Zagales’
La Crónica de Valdejalón
Las epilenses Cristina Bernadaus Navarro, Inés Romeo Jaime y Alba Sánchez Pérez fueron protagonistas destacadas del programa Jotalent Zagales 2025 de Aragón TV, en su edición especial de Navidad. Su participación supuso un auténtico motivo de orgullo para Épila, al ver cómo el nombre del municipio se proyectó con fuerza en un espacio televisivo que es, sin duda, una seña de identidad de Aragón.
A través de su talento, compromiso y amor por la jota, supieron reflejar las raíces, el arte, la cultura y la identidad que caracterizan a nuestra tierra, llevando la esencia epilense a un programa de gran relevancia autonómica.
Desde el Ayuntamiento de Épila esperan que esta experiencia haya sido enriquecedora tanto a nivel personal como artístico, y aprovechan para desearles que su paso por esta edición especial les impulse a seguir creciendo, aprendiendo y disfrutando de aquello que más les apasiona.
- Un apagón en el centro de Zaragoza obligará a cerrar siete restaurantes en hora punta: "Deja sin comida a cientos de personas"
- La aragonesa Lidia Ruba descarta regresar al Dakar: 'Después de esto, yo no quiero volver
- Los puntos calientes de la tractorada en Zaragoza: las calles y accesos más afectados este viernes
- Las negociaciones por Agada y Puric y todo lo que Txema Indias y el Real Zaragoza se juegan con sus fichajes
- La asistencia al Casademont Zaragoza-Valencia fue la sexta más alta de la historia de la Euroliga
- Una afectada por el cerrojazo de WiZink en Zaragoza: 'Me veo sin trabajo, con una hipoteca y una niña. Absolutamente desamparada
- El excapitán del Real Zaragoza que rescinde en China y será rival en Segunda
- Una masiva manifestación en Zaragoza cierra la huelga educativa: 'Va a la concertada dinero público de nuestros bolsillos