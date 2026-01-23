Tres epilenses muestran su talento en ‘Jotalent Zagales’

Las epilenses Cristina Bernadaus Navarro, Inés Romeo Jaime y Alba Sánchez Pérez fueron protagonistas destacadas del programa Jotalent Zagales 2025 de Aragón TV, en su edición especial de Navidad. Su participación supuso un auténtico motivo de orgullo para Épila, al ver cómo el nombre del municipio se proyectó con fuerza en un espacio televisivo que es, sin duda, una seña de identidad de Aragón.

Inés Romeo Jaime. / SERVICIO ESPECIAL

A través de su talento, compromiso y amor por la jota, supieron reflejar las raíces, el arte, la cultura y la identidad que caracterizan a nuestra tierra, llevando la esencia epilense a un programa de gran relevancia autonómica.

Alba Sánchez Pérez. / SERVICIO ESPECIAL

Desde el Ayuntamiento de Épila esperan que esta experiencia haya sido enriquecedora tanto a nivel personal como artístico, y aprovechan para desearles que su paso por esta edición especial les impulse a seguir creciendo, aprendiendo y disfrutando de aquello que más les apasiona.