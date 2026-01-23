CHARLAS Y DEGUSTACIÓN EN RUEDA DE JALÓN
La trufa toma el protagonismo
La Crónica de Valdejalón
Rueda de Jalón
El Ayuntamiento de Rueda de Jalón sigue ampliando la oferta de actividades de diferentes temas para estimular la cultura y el asociacionismo en el pueblo.
Enero comenzó con una jornada trufera que cumplió con creces ese interés. Además del interesante programa con dos charlas, adiestramiento de perros truferos de Alba Herranz, y cultivo de trufa de Ricardo Forcadell, hubo una demostración práctica de su detección con perro, y finalizó con una degustación de este producto y sus diferentes formas de preparación, con gran asistencia.
La organización agradece el patrocinio del Ayuntamiento de Rueda y la colaboración del bar La Herrería.
