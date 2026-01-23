Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CHARLAS Y DEGUSTACIÓN EN RUEDA DE JALÓN

La trufa toma el protagonismo

Rueda de Jalón acogió una interesante jornada trufera.

Rueda de Jalón acogió una interesante jornada trufera. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Rueda de Jalón

El Ayuntamiento de Rueda de Jalón sigue ampliando la oferta de actividades de diferentes temas para estimular la cultura y el asociacionismo en el pueblo.

Enero comenzó con una jornada trufera que cumplió con creces ese interés. Además del interesante programa con dos charlas, adiestramiento de perros truferos de Alba Herranz, y cultivo de trufa de Ricardo Forcadell, hubo una demostración práctica de su detección con perro, y finalizó con una degustación de este producto y sus diferentes formas de preparación, con gran asistencia.

La organización agradece el patrocinio del Ayuntamiento de Rueda y la colaboración del bar La Herrería.

El tiempo en La Muela: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Monzón: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

Amaia Salamanca y Eduardo Noriega promocionan Zaragoza en Fitur, la ciudad "donde todo sucede"

El tiempo en Monreal del Campo: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

Vídeo | Rober González se entrena por primera vez y Guti vuelve con normalidad

El tiempo en María de Huerva: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Mallén: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

Comienza el corte de la línea entre Zaragoza, Monzón y Lérida que afectará durante cuatro días: este es el plan alternativo de Renfe para viajar

