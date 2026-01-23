La trufa toma el protagonismo

El Ayuntamiento de Rueda de Jalón sigue ampliando la oferta de actividades de diferentes temas para estimular la cultura y el asociacionismo en el pueblo.

Enero comenzó con una jornada trufera que cumplió con creces ese interés. Además del interesante programa con dos charlas, adiestramiento de perros truferos de Alba Herranz, y cultivo de trufa de Ricardo Forcadell, hubo una demostración práctica de su detección con perro, y finalizó con una degustación de este producto y sus diferentes formas de preparación, con gran asistencia.

Noticias relacionadas

La organización agradece el patrocinio del Ayuntamiento de Rueda y la colaboración del bar La Herrería.