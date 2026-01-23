CANAL CULTURAL
Villa y Los Moriscos, en Calatorao
La Crónica de Valdejalón
Isidro Villa es un apasionado de la historia y de su pueblo y ha conseguido unir ambas cosas. Primero lo hizo en 2018 con la publicación de El Castillo-Palacio de Calatorao. Cabeza del Señorío del Pilar; y unos años más tarde, en 2022, publicó Los moriscos de Calatorao. De la conversión a la expulsión (1526-1610),motivo por el cual es el invitado del programa 11 de Canal Cultura.
Con su segunda publicación, Isidro nos traslada a todos a un Calatorao del S.XVI y principios del S.XVII y hace un recorrido por las vidas moriscas de entonces hasta su expulsión y la posterior repoblación. Un año más tarde publicó un monográfico sobre Don Domingo de Uzenda y Mansfeld y también Nertóbriga, Celtíbera y romana. Calatorao en la antigüedad.
Desde 2010 es uno más en el Archivo del Cabildo del Pilar, institución que había sido propietaria de Calatorao entre 1213 y 1840 y donde localizó la selección correspondiente con el señorío de Calatorao donde supo ver toda la historia dormida que allí había.
Escanee el código QR para escucharlo y no se pierda el resto de programas en la web: www.calatorao.es/podcast-canal-cultura/; redes sociales @ayuntamientocalatorao y App. También en Spotify.
