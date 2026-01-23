Vóley y baloncesto, la unión de una comunidad deportiva

Dos de los deportes insignia de La Muela protagonizaron un emotivo encuentro en el pabellón del Colegio Marianistas de Zaragoza cuando el equipo del CV Eolo’s La Muela cadete blanco femenino de voleibol coincidió con el equipo Frivalca La Muela cadete masculino de baloncesto durante el intermedio de sus respectivos partidos.

Como indican desde los clubes, este encuentro no solo fue un simple cruce de caminos, sino una celebración de la unión y el compañerismo que caracterizan a la comunidad deportiva de la localidad. Jugadoras, jugadores y entrenadores de ambos clubes compartieron momentos de alegría y camaradería, fortaleciendo así los lazos que les unen como representantes del municipio.

La emoción y el orgullo de representar a La Muela se hicieron palpables en cada sonrisa y en cada gesto de apoyo. Esta experiencia recuerda que, más allá de la competencia, lo que verdaderamente importa es el sentido de pertenencia y la pasión por los deportes.

Desde los clubes también quieren resaltar y agradecer la colaboración del ayuntamiento, cuyo apoyo es fundamental para fomentar el desarrollo del deporte de la localidad. Gracias a su compromiso, pueden disfrutar de encuentros como este que no solo promueven el deporte, sino también fortalecen la amistad y el respeto entre equipos.