NUEVA CITA DEL 16 AL 18 DE ABRIL EN LA ALMUNIA
Más de 180 expositores estarán en Agroalimentaria
La Crónica de Valdejalón
Más de 180 expositores y marcas representadas participarán en Agroalimentaria La Almunia 2026, que se celebra del 16 al 18 de abril en las instalaciones deportivas municipales, con el objetivo de consolidarse como la cita de referencia para el sector hortofrutícola ubicado en el centro de España.
Durante tres días, los principales actores del sector, productores, distribuidores, proveedores de tecnología y expertos se darán cita en un evento único en la comunidad de Aragón, donde se darán a conocer las tendencias y oportunidades que están moldeando el futuro de la horticultura y fruticultura. Esta nueva feria busca impulsar el intercambio de conocimiento, la innovación y la digitalización de la industria agroalimentaria, fomentando sinergias y creando oportunidades de networking entre los principales actores del sector.
Orgullo y vanguardia
Alejandro Aisa Lozano, concejal de Agricultura, Ganadería y Agua del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina, señala que «este proyecto es de corazón y liderazgo», y que «es la respuesta de un municipio que se siente orgulloso de sus raíces y que apuesta por la vanguardia para asegurar el futuro de nuestras familias agricultoras». Aisa también explica que la feria «no solo busca la exposición comercial, sino el fortalecimiento de lazos profesionales y la captación de nuevas oportunidades en el mercado nacional e internacional».
El certamen contará con espacios de transferencia tecnológica donde la fruta de hueso y pepita se encuentra con la vanguardia del riego, la biotecnología y la maquinaria de precisión. Además, el programa incluye conferencias técnicas, demostraciones de maquinaria de vanguardia, y espacios dedicados a la digitalización del campo, con «el objetivo claro de ubicar a La Almunia de Doña Godina en el mapa nacional del éxito agroalimentario», destaca el concejal.
