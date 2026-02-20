Adispaz recurre a la tecnología para fomentar la inclusión en La Almunia

Adispaz comienza el año 2026 con nuevos proyectos digitales para que las personas con discapacidad intelectual puedan disponer de las nuevas tecnologías como herramientas de inclusión social.

Los artículos 9 y 21 de la Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad están estrechamente vinculados: ambos garantizan que las personas con discapacidad puedan participar plenamente en la sociedad gracias al acceso universal al entorno, a la información y a las tecnologías de comunicación accesibles.

Dos profesionales de la entidad participan en el proyecto Navegando tu futuro impulsado por la Confederación Plena inclusión España y financiado por el Ministerio de Educación para contribuir con la adquisición de competencias digitales para la vida diaria de personas con discapacidad intelectual y/o desarrollo y en el cual participan 26 entidades de 7 comunidades autónomas.

Este proyecto, que comenzó a finales de 2025 y que durará hasta mediados de 2026, tiene como finalidad dotar de herramientas y metodología a los profesionales de talleres formativos y centros ocupacionales para poder enseñar a las personas con discapacidad intelectual a adquirir las competencias digitales necesarias para garantizar su derecho a la información, la comunicación y la participación en la sociedad.

Otro de los proyectos en los que ha participado la entidad durante estos últimos meses es Por Talento Digital Esenciales de Fundación Once. Se trata de un programa formativo en el cual los cursos tienen como objetivo la formación en competencias digitales básicas, de carácter práctico y orientadas a las necesidades en la vida cotidiana, para personas con discapacidad, mayores de edad y que carecen de conocimientos elementales en este sentido.

A través del uso de las TIC, se pretende fortalecer su autonomía, facilitar su acceso a oportunidades en la vida diaria, y reducir la brecha digital, asegurando que puedan desenvolverse con confianza en un entorno cada vez más digitalizado.

Estos proyectos suponen una oportunidad para que las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo puedan adquirir autonomía a través de las nuevas tecnologías, así como mejorar su inclusión social, pudiendo participar más de la vida social y comunitaria.