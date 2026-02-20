Almonacid refuerza su consultorio médico

El Ayuntamiento de Almonacid continúa reforzando la calidad de su atención primaria con una nueva inversión en el consultorio médico.

En su compromiso por modernizar las infraestructuras sanitarias y facilitar la labor de los profesionales, el consistorio ha adquirido un dermatoscopio de última generación y una camilla hidráulica de altas prestaciones, dos herramientas clave para mejorar el diagnóstico y la comodidad de los pacientes.

La incorporación de la camilla hidráulica supone una mejora sustancial en la accesibilidad y seguridad del centro. A diferencia de los modelos fijos, este sistema permite regular la altura de forma fluida y sin esfuerzo, lo que resulta fundamental para que personas mayores o con movilidad reducida puedan acceder a ella con total facilidad. Además, su diseño ergonómico permite al personal sanitario ajustar la posición del paciente con precisión, facilitando la realización de curas y exploraciones en una postura óptima que reduce el riesgo de lesiones tanto para el usuario como para el profesional.

Por su parte, el nuevo dermatoscopio permitirá realizar exámenes cutáneos mucho más exhaustivos, facilitando la detección precoz de lesiones sospechosas sin necesidad de desplazarse, en una primera instancia, a centros de especialidades externos.

Con esta dotación, el ayuntamiento reafirma su apuesta por una sanidad rural digna y equipada.