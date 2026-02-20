Almonacid, Ricla y Rueda cumplen con San Babil pese al mal tiempo

La festividad de San Babil, una de las citas más queridas del calendario tradicional local, se desarrolló en Almonacid con un notable éxito de asistencia y un ambiente de convivencia envidiable, a pesar de que el cielo no dio tregua a los organizadores. La persistente inestabilidad climática obligó a tomar la difícil decisión de suspender el encendido de la emblemática hoguera, un elemento central de la liturgia festiva que cada año congrega a los vecinos en torno al fuego. El foco de la celebración se trasladó rápidamente hacia el disfrute gastronómico, con el reparto de chocolate con churros como motor de encuentro. Los asistentes, lejos de desanimarse por el viento y la lluvia, acudieron en buen número para compartir esta merienda popular que sirvió para combatir el frío y estrechar lazos entre las distintas generaciones del municipio.

Reparto de chocolate con churros en Almonacid de la Sierra. / SERVICIO ESPECIAL

La asociación Ricla y sus Raíces también celebró San Babil en la localidad. El mal tiempo reinante durante todo el fin de semana no impidió que los numerosos socios y socias se acercaran hasta las hogueras, aunque fueron unos pocos los valientes que cenaron en la zona exterior. El resto de los asistentes prefirieron el calor del salón de la pista para cenar.

Como siempre los grandes protagonistas de la tarde fueron los bolos. Este año fueron nada más y nada menos que 700 bolos los que se prepararon por parte de las voluntarias y voluntarios, para lo que estuvieron durante toda la jornada mezclando todos los ingredientes y cociendo los bolos. Tampoco faltaron las patatas asadas para acompañarlos. Los miembros de la asociación, además de ayudar con los bolos, estuvieron pendientes de que no faltaran las brasas donde las cuadrillas pusieron sus parrillas para asar las diferentes carnes, en un día en el que el colesterol pasa a un segundo plano.

Elaboración de bolos en Ricla. / SERVICIO ESPECIAL

El magnífico ambiente festivo reinante en el salón de la pista continúo hasta bien entrada la noche con la celebración del tradicional bingo para los socios y, como no, con música de animación y bailes para «rebajar» algo la cena.

Noticias relacionadas

En Rueda de Jalón, como no se pudo realizar la segunda hoguera de las fiestas de San Antón, se hizo una hoguera por San Babil. Aunque el tiempo en enero estuvo más lluvioso de lo que acostumbra, y ese día también hizo acto de presencia, no impidió que se pudieran asar unas viandas para hacer unos fantásticos bocadillos, y como postre unas ricas torrijas que hicieron con mucho cariño un grupo de voluntarios.