La Almunia cuenta con nueva señalética accesible e inclusiva

El Ayuntamiento de La Almunia celebró la jornada de las elecciones a las Cortes de Aragón en el pabellón multiusos, que se convirtió por tercera vez en el colegio electoral de la localidad. En esta convocatoria, el consistorio afrontó además el reto de la reciente reestructuración de su principal distrito y secciones del municipio, lo que hizo necesaria una mejora en la orientación de los vecinos dentro del recinto mediante cartelería nueva y distinguible de forma rápida y muy visual.

La cartelería recoge la reorganización de distritos. / SERVICIO ESPECIAL

Inclusivo

Con este objetivo, el equipo de alguaciles encargado de la organización, en coordinación con el servicio de prensa municipal, diseñó y elaboró una nueva cartelería inclusiva y accesible para facilitar la localización de las distintas mesas electorales en el recinto. El nuevo sistema de señalización divide el plano urbano de La Almunia mediante colores y formas que permitieron una identificación rápida e intuitiva, garantizando así la accesibilidad para todas las personas. El uso combinado de colores y formas respondía al propósito de asegurar una identificación inequívoca incluso en casos de dificultades en la percepción cromática. Para ello se eligieron figuras simples y de fácil reconocimiento, cuadrado, círculo, triángulo y aspa, asociadas cada una a un color con contraste suficiente.

Todos los materiales utilizados, que incluyen el logotipo municipal, son de nueva creación. Su diseño se ha basado en la cartelería histórica que venía empleándose desde hace décadas, lo que ha permitido conservar ciertos elementos reconocibles y, al mismo tiempo, avanzar hacia la digitalización de los archivos. Este proceso facilitará futuras actualizaciones y la adaptación rápida a próximas convocatorias.

A esta señalética se suman los iconos y guías de lectura fácil que el ayuntamiento ya había incorporado en procesos electorales anteriores, y que contribuyen a que la información sea clara, comprensible y universal. Estas se coordinan con entidades como Adispaz, que ayudan en su confección para hacer de los procesos electorales un evento inclusivo con todas las personas, sin distinción entre electores o integrantes de las mesas.

El Ayuntamiento de La Almunia de esta forma muestra su compromiso con el servicio público y la atención al ciudadano así como la plena inclusión en todos sus aspectos, desde los más cotidianos o más eventuales. La nueva cartelería además ha contado con una gran aceptación de los vecinos, que rápidamente podían localizar su mesa de votación. En parte esta facilidad también es posible gracias al traslado del colegio electoral hasta el pabellón multiusos hace unos años, un recinto plenamente accesible y acondicionado para una mejor comodidad que la ofrecida por el Colegio Florián Rey.