Bardallur se anima con los concursos, y sesiones de baile

Las fiestas de Bardallur en honor a Santa Águeda comenzaron el miércoles 4 de febrero con un pasacalles con el grupo Ixera y el encendido de la tradicional hoguera.

Los vecinos degustaron el tradicional rancho. / SERVICIO ESPECIAL

Durante el día de Santa Águeda se celebró la misa y procesión en honor a la patrona y el reparto de las reliquias, seguido de un vermú popular en el pabellón. Por la tarde hubo café concierto, reparto de bocadillos y sesión de baile.

Reparto de las reliquias de Santa Águeda. / SERVICIO ESPECIAL

La jornada del viernes comenzó con un almuerzo popular en la plaza de la Constitución. Por la tarde se realizó la jamonada popular, seguida de sesión de baile y, por la noche , tuvo lugar una macro disco móvil con animación.

El sábado se celebró un parque infantil, concurso de guiñote, sesión de baile con la orquesta Zoom y concurso de disfraces.

El domingo comenzó con la preparación del tradicional rancho con almuerzo para los asistentes. Y por la tarde se realizó el concurso de truque y el reparto del rancho, para terminar los festejos con la traca fin de fiestas.