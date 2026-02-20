INVERSIÓN DE INTERÉS AUTONÓMICO
Box2Bit promueve un centro de datos en Épila llamado ‘Epilon’
La Crónica de Valdejalón
El Gobierno de Aragón ha declarado como Inversión de Interés Autonómico el proyecto ‘Epilon’ en Épila, promovido por Box2Bit. El objeto es el desarrollo de un campus de centros de procesamiento de datos, así como la infraestructura necesaria para su operación y puesta en servicio.
Se prevé una inversión total de 3.900 millones de euros, de los que 1.125 millones corresponden a la fase inicial, y 2.775 millones con las posteriores. Se estima que el proyecto generará unos 550 empleos directos y 1.000 indirectos en la fase de construcción, así como 63 empleos directos y 200 empleos indirectos en la fase de operación, siempre dentro de esta primera fase que, según la memoria descriptiva, finalizará en 2029.
El proyecto ocupa una superficie aproximada de 33 hectáreas en su primera fase, ampliable a unas 100 hectáreas en caso de necesidad. En esta primera fase, está compuesto de dos edificios de procesamiento de datos y un edificio de control de accesos, infraestructuras de saneamiento y suministro de agua, eléctrico y de fibra óptica, viales de acceso y perimetrales, aparcamiento, zonas verdes. Se plantean dos accesos independientes desde la Autovía A-2 del Nordeste.
Detalles del proyecto
El diseño arquitectónico del proyecto se basa en una arquitectura modular que permitirá un escalado y conexión de energía gradual, habilitando así a los clientes crecimiento e inversión planificada y en base a demanda comercial. Los edificios previstos, que albergarán las salas de datos, contarán con una superficie construida de 66.100 m² en la primera fase, pudiendo alcanzar 227.300 m² una vez completadas todas las fases. El proyecto incluirá las infraestructuras eléctricas necesarias para asegurar un suministro energético, que durante la primera fase será de 150 megavatios (MW), y en las fases posteriores alcanzaría hasta 520 MW.
Sobre Box2Bit
La mercantil CDP Edge Solutions SLU (Box2Bit) es una compañía independiente española, perteneciente a la mercantil Quantum Global Assets, matriz del grupo. Boix2Bit desarrolla, financia, construye y opera infraestructuras digitales alimentadas hasta por un 100% de energía renovable.
El principal objetivo de Box2Bit es promover y operar campus de infraestructura digital con una propuesta de valor fundamentada en tres parámetros principales: la digitalización sostenible, la escalabilidad y la experiencia en el desarrollo de soluciones energéticas. Su actividad principal es el proceso de datos, hosting. programación informática, gestión de recursos informáticos y actividades de consultoría informática.
