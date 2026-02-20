El boxeo amateur se cita en La Muela

La Muela volverá a vibrar con el deporte de contacto en una cita que promete emoción, espectáculo y mucho nivel. El sábado 7 de marzo, el auditorio de La Muela acogerá una gran velada de boxeo amateur, organizada por Cachorros Boxing Club, con 15 combates, una tarde-noche pensada para disfrutar del boxeo en su versión más auténtica.

La jornada arrancará con apertura de puertas a las 17:00 horas, y el inicio de los combates será a las 17:30, en un evento que contará con supervisión arbitral a cargo de la Federación Aragonesa de Boxeo (F.A.B.).

La velada está concebida como una gran fiesta del boxeo, con protagonismo para los deportistas locales y para el público, que podrá vivir en directo la tensión de cada asalto, el esfuerzo y la entrega de los boxeadores sobre el ring.

Desde la organización destacan que se trata de un evento ideal tanto para aficionados como para quienes quieran descubrir el boxeo por primera vez: «Queremos que La Muela disfrute de una tarde diferente, con un ambiente sano, familiar y deportivo, donde se valore el trabajo, la disciplina y el respeto que representa el boxeo».

La Muela, epicentro del boxeo aragonés

Esta velada supone también un paso más en el crecimiento del boxeo amateur en Aragón y en el impulso del deporte en municipios como La Muela, que sigue apostando por eventos que generan comunidad y ponen en valor el esfuerzo de los clubes.

Noticias relacionadas

Con 15 combates amateur, un recinto perfecto para el espectáculo y el respaldo federativo, la cita del 7 de marzo se perfila como una de las veladas más esperadas del calendario.