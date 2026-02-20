Un brindis a la vida en la Sierra de Monegré

Aunque los pronósticos no eran precisamente alentadores y se anunciaban rachas de fuerte viento, el Club de Montaña de La Almunia se aventuró el 15 de febrero a realizar una salida a la Sierra de Monegré. Sorprendentemente, el sol terminó imponiéndose, regalando a los montañeros una jornada que quedará en la memoria. El grupo partió con paso decidido hacia las sendas de Matacabras y Alares, en la hermosa Sierra de Monegré, entre Ricla y Épila.

«El viento sopló con fuerza en los picos, mientras en las sendas que serpenteaban entre pinares y barrancos, el sol nos acompañó con generosidad», explican desde el club.

La ruta, de unos 12 kilómetros, resultó asequible en lo físico, pero intensa en sensaciones sorprendiendo al corazón con vistas amplias y paisajes que invitan a detenerse y respirar hondo.

El momento del almuerzo fue uno de los más esperados y, gentileza del club, se celebró el ya tradicional Día del Palmo con una generosa ración de longaniza de la tierra y buen vino.

Fue una jornada de montaña en estado puro y un brindis a la vida. Desde elclub ya se trabaja en la próxima salida, prevista para el 15 de marzo, que recorrerá los caminos de la Sierra de Algairén, en Encinacorba, para subir al pico de La Atalaya (1.237 mts). Toda la información sobre las actividades del club puede consultarse en su grupo de Facebook o en Instagram, en el perfil @clubmont.laalmunia.