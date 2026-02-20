CEIO RAMÓN Y CAJAL DE ALPARTIR
El centro instala una nueva estación meteorológica
La Crónica de Valdejalón
El CEIP Ramón y Cajal de Alpartir ha instalado una estación meteorológica inteligente con el objetivo de acercar la ciencia y la observación del entorno a su alumnado y, al mismo tiempo, ofrecer un servicio útil a toda la población. Gracias a este nuevo dispositivo, cualquier vecino podrá consultar en tiempo real datos como la temperatura, la humedad, la calidad del aire, la presión atmosférica o la velocidad del viento.
La estación transmite información actualizada de manera continua y está disponible de forma abierta a través de internet. Esto permitirá que agricultores, senderistas, familias o curiosos puedan conocer al instante las condiciones meteorológicas del municipio, así como seguir su evolución a lo largo del día.
Desde el colegio destacan que esta iniciativa forma parte de su apuesta por la educación científica y el uso de tecnologías que conectan el aprendizaje con la vida cotidiana del pueblo. Además, animan a toda la población a consultar los datos y aprovechar este nuevo recurso comunitario.
Para acceder a la estación meteorológica solo es necesario entrar en el siguiente enlace: bit.ly/4rIIL6F
