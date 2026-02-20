La comarca se llena de alegría, color y diversión

El Carnaval en Valdejalón volvió a ser una de las citas más participativas del calendario festivo, reuniendo durante varios días a vecinos y vecinas en torno a disfraces, actividades colectivas y propuestas lúdicas dirigidas a todas las edades.

Ganador adulto en Lumpiaque. / SERVICIO ESPECIAL

En Alpartir se celebró una animada fiesta de disfraces en la que participaron tanto niños como mayores, llenando el espacio de color, creatividad y mucha ilusión. Durante la tarde pudieron verse originales y divertidos disfraces de todo tipo, demostrando la imaginación y el entusiasmo de los asistentes. La música no faltó para disfrutar del ambiente festivo, y además se ofreció una merienda para reponer fuerzas.

Disfraces en Alpartir. / SERVICIO ESPECIAL

Calatorao comenzó el carnaval con un pregón de lo más jotero a cargo de dos jóvenes ganadores del certamen del Pilar en categoría ordinaria: Héctor Montesinos y Ana Pilar Lorente. El concurso de disfraces tuvo lugar justo después, tras unas canciones de la Charanga Talagüelas que nunca fallan en esta cita. El jurado estuvo compuesto por la Asociación de Mujeres Andabán, quienes también se encargaron del reparto de chocolate con churros a mitad de tarde, los pregoneros y la Charanga Talagüelas. La deliberación no fue nada fácil por el nivel de disfraces que hubo.

Patatas fritas en Calatorao. / SERVICIO ESPECIAL

En La Almunia el carnaval comenzó con la concentración de mascarutas en la Plaza de España, donde se ofrecieron moscatel y pastas a los asistentes. A mediodía, las icónicas figuras de Don Cardo y Doña Culeca pronunciaron el pregón y dieron el tradicional chupinazo que abrió de manera oficial la programación festiva. Tras el acto, recorrieron las calles acompañados por música itinerante que animó las plazas más emblemáticas de la localidad. Las mascarutas pasaron por calles, plazas y comercios con sus bromas, humor y sus características voces agudas vacilonas.

Disfraces en Morata. / SERVICIO ESPECIAL

Lumpiaque celebró el carnaval con una programación variada y participativa que reunió a vecinos y vecinas de todas las edades. Entre las actividades destacaron los concursos de disfraces infantiles y de adultos, destacando la creatividad y buen ambiente. También contaron con las clásicas mascarutas y un animado pasacalles acompañado por la charanga, que recorrió distintos puntos del municipio, haciendo disfrutar tanto a participantes como a público asistente.

Furbies en Morata de Jalón. / SERVICIO ESPECIAL

En Morata de Jalón la charanga El Pilar acompañó el pasacalles por las calles del municipio hasta el pabellón municipal, donde se celebró el tradicional concurso de disfraces. La organización contó con la colaboración del AMPA del CEIP Lucas Arribas y del grupo local Las Brujicas. En el certamen resultaron premiados, en categoría infantil individual Sandra Yarza con el disfraz Mesa de Blackjack; en infantil grupal Los lacasitos, en adulto individual Patricia Ibáñez con Morata de Jalón (primer premio) y Raquel Moreno con La mascaruta de carnaval (segundo premio), y en adulto grupal El mar (primer premio) y La tormenta (segundo premio).

Música en el pabellón de Ricla. / SERVICIO ESPECIAL

En Ricla el carnaval comenzó el sábado con una original temática dedicada a los oficios. Vecinos y vecinas se volcaron con la propuesta, luciendo disfraces de todo tipo que representaban profesiones tradicionales y actuales.

Mascarutas en Lumpiaque. / SERVICIO ESPECIAL

El temporal obligó a suspender el desfile previsto, pero el espíritu carnavalesco se mantuviera intacto y la celebración continuó en el pabellón municipal con una cena abierta a todos los públicos que reunió a numerosas personas en un ambiente distendido y alegre, donde no faltaron la música, el color y las ganas de disfrutar. El domingo la programación prosiguió con un espectáculo infantil que hizo las delicias de los más pequeños.