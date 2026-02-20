CARNAVAL EN VALDEJALÓN
La comarca se llena de alegría, color y diversión
La Crónica de Valdejalón
El Carnaval en Valdejalón volvió a ser una de las citas más participativas del calendario festivo, reuniendo durante varios días a vecinos y vecinas en torno a disfraces, actividades colectivas y propuestas lúdicas dirigidas a todas las edades.
En Alpartir se celebró una animada fiesta de disfraces en la que participaron tanto niños como mayores, llenando el espacio de color, creatividad y mucha ilusión. Durante la tarde pudieron verse originales y divertidos disfraces de todo tipo, demostrando la imaginación y el entusiasmo de los asistentes. La música no faltó para disfrutar del ambiente festivo, y además se ofreció una merienda para reponer fuerzas.
Calatorao comenzó el carnaval con un pregón de lo más jotero a cargo de dos jóvenes ganadores del certamen del Pilar en categoría ordinaria: Héctor Montesinos y Ana Pilar Lorente. El concurso de disfraces tuvo lugar justo después, tras unas canciones de la Charanga Talagüelas que nunca fallan en esta cita. El jurado estuvo compuesto por la Asociación de Mujeres Andabán, quienes también se encargaron del reparto de chocolate con churros a mitad de tarde, los pregoneros y la Charanga Talagüelas. La deliberación no fue nada fácil por el nivel de disfraces que hubo.
En La Almunia el carnaval comenzó con la concentración de mascarutas en la Plaza de España, donde se ofrecieron moscatel y pastas a los asistentes. A mediodía, las icónicas figuras de Don Cardo y Doña Culeca pronunciaron el pregón y dieron el tradicional chupinazo que abrió de manera oficial la programación festiva. Tras el acto, recorrieron las calles acompañados por música itinerante que animó las plazas más emblemáticas de la localidad. Las mascarutas pasaron por calles, plazas y comercios con sus bromas, humor y sus características voces agudas vacilonas.
Lumpiaque celebró el carnaval con una programación variada y participativa que reunió a vecinos y vecinas de todas las edades. Entre las actividades destacaron los concursos de disfraces infantiles y de adultos, destacando la creatividad y buen ambiente. También contaron con las clásicas mascarutas y un animado pasacalles acompañado por la charanga, que recorrió distintos puntos del municipio, haciendo disfrutar tanto a participantes como a público asistente.
En Morata de Jalón la charanga El Pilar acompañó el pasacalles por las calles del municipio hasta el pabellón municipal, donde se celebró el tradicional concurso de disfraces. La organización contó con la colaboración del AMPA del CEIP Lucas Arribas y del grupo local Las Brujicas. En el certamen resultaron premiados, en categoría infantil individual Sandra Yarza con el disfraz Mesa de Blackjack; en infantil grupal Los lacasitos, en adulto individual Patricia Ibáñez con Morata de Jalón (primer premio) y Raquel Moreno con La mascaruta de carnaval (segundo premio), y en adulto grupal El mar (primer premio) y La tormenta (segundo premio).
En Ricla el carnaval comenzó el sábado con una original temática dedicada a los oficios. Vecinos y vecinas se volcaron con la propuesta, luciendo disfraces de todo tipo que representaban profesiones tradicionales y actuales.
El temporal obligó a suspender el desfile previsto, pero el espíritu carnavalesco se mantuviera intacto y la celebración continuó en el pabellón municipal con una cena abierta a todos los públicos que reunió a numerosas personas en un ambiente distendido y alegre, donde no faltaron la música, el color y las ganas de disfrutar. El domingo la programación prosiguió con un espectáculo infantil que hizo las delicias de los más pequeños.
- La respuesta del FC Andorra a los aficionados del Real Zaragoza: 'No venderemos entradas a la afición visitante
- La ley de propiedad horizontal lo deja claro: un propietario puede obligar a instalar un ascensor en la comunidad
- Los entresijos del avión de vuelta del Casademont Zaragoza tras la victoria en Praga: del ‘Cantero dimisión’ a la maestra de ceremonias Aminata Gueye
- La Aemet alerta: la borrasca Pedro llega a Aragón con potentes rachas de viento y nevadas que afectarán a varios municipios
- Las notas del Praga-Casademont Zaragoza: ninguna jugadora es tan buena como todas juntas
- Willy Agada está en los tiempos previstos cuando fue fichado
- Hacienda lo confirma: si tienes un seguro del hogar puedes deducirte más de 1.000 euros en la declaración de la renta 2026
- Doble-doble de Aday Mara en la importante victoria de Michigan ante Purdue, el séptimo favorito