Comienza la nueva oferta formativa

El Centro de Formación de Épila prepara el inicio de nuevas acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas, dentro de su oferta orientada a mejorar la empleabilidad y facilitar nuevas oportunidades laborales.

Entre las propuestas destaca el Certificado de Profesionalidad de Limpieza de Superficies y Mobiliario en Edificios y Locales, con una duración de 160 horas, cuyo inicio está previsto para el 9 de marzo, en horario de mañanas. Por su parte, el Certificado de Programación Didáctica de acciones Formativas para el Empleo, de 70 horas de duración, se iniciará durante el próximo mes de abril.

Estas formaciones se desarrollan en las instalaciones del Centro de Formación de Épila y están orientadas a dotar al alumnado de competencias prácticas y especializadas que favorezcan su incorporación o mejora dentro del mercado laboral.

Las personas interesadas pueden solicitar más información e inscribirse a través del teléfono habilitado por la organización o presencialmente en las instalaciones situadas en la avenida Rodanas, 23 de Épila.