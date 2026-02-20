Un comienzo de año escolar vibrante

El CEIP Sierra de Algairén ha comenzado el año 2026 con un calendario escolar vibrante, donde el aprendizaje vivencial y la sensibilización social han tomado el protagonismo. Bajo una propuesta pedagógica integral, el centro ha entrelazado la creatividad del Carnaval con la reflexión profunda sobre la igualdad y la ciencia, demostrando el compromiso de la comunidad educativa con una formación en valores y competencias

El nuevo libro ya esta en la ‘estantería viajera’. / SERVICIO ESPECIAL

La nota de color la puso el Carnaval, que este año ha transportado al alumnado a un viaje espacial bajo el lema Entre planetas y cometas. Coincidiendo con estas fechas, el colegio también celebró el Día de la Paz, reforzando la convivencia y el respeto mutuo.

También para conmemorar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y en el marco de los programas de refuerzo Aralecto y Proa, los alumnos han asumido un papel activo al seleccionar a 12 científicas que han marcado hitos en la historia. Los estudiantes han realizado una labor de investigación profunda para dar voz y visibilidad a estas investigadoras, culminando el proceso con la creación de un libro colaborativo que ya ocupa un lugar privilegiado en la estantería viajera del colegio, permite que el conocimiento generado por los propios alumnos circule y sea compartido por toda la comunidad.

Con iniciativas como esta, el CEIP Sierra de Algairén no solo fomenta la competencia digital y la lectura, sino que construye referentes femeninos sólidos para las futuras generaciones .