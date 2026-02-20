SERVICIO MUNICIPAL
El consistorio de Alpartir adquiere una furgoneta y una plataforma
La Crónica de Valdejalón
El Ayuntamiento de Alpartir ha incorporado recientemente nuevo equipamiento al servicio municipal gracias a una subvención concedida a través de los fondos Leader. En concreto, se ha procedido a la compra de una nueva furgoneta y de una plataforma elevadora, con el objetivo de mejorar los medios materiales y la eficacia de los trabajos municipales.
La furgoneta sustituirá a alguno de los vehículos antiguos con los que contaba el consistorio, permitiendo renovar la flota y garantizar un servicio más seguro y eficiente.
Por su parte, la plataforma elevadora facilitará las labores de poda, la reparación del alumbrado público, el mantenimiento de edificios municipales, y otros trabajos en altura que hasta ahora resultaban más complejos.
Desde el ayuntamiento se destaca la importancia de este tipo de ayudas, que permiten a los municipios seguir mejorando sus servicios e infraestructuras en beneficio de todos los vecinos.
- La respuesta del FC Andorra a los aficionados del Real Zaragoza: 'No venderemos entradas a la afición visitante
- La ley de propiedad horizontal lo deja claro: un propietario puede obligar a instalar un ascensor en la comunidad
- Los entresijos del avión de vuelta del Casademont Zaragoza tras la victoria en Praga: del ‘Cantero dimisión’ a la maestra de ceremonias Aminata Gueye
- La Aemet alerta: la borrasca Pedro llega a Aragón con potentes rachas de viento y nevadas que afectarán a varios municipios
- Las notas del Praga-Casademont Zaragoza: ninguna jugadora es tan buena como todas juntas
- Willy Agada está en los tiempos previstos cuando fue fichado
- Hacienda lo confirma: si tienes un seguro del hogar puedes deducirte más de 1.000 euros en la declaración de la renta 2026
- Doble-doble de Aday Mara en la importante victoria de Michigan ante Purdue, el séptimo favorito