Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LeapmotorIzquierda AragónReal ZaragozaVox ZaragozaOriol CardonaSucesos Zaragoza
instagramlinkedin

SERVICIO MUNICIPAL

El consistorio de Alpartir adquiere una furgoneta y una plataforma

Se ha adquirido una furgoneta y plataforma elevadora.

Se ha adquirido una furgoneta y plataforma elevadora. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Alpartir

El Ayuntamiento de Alpartir ha incorporado recientemente nuevo equipamiento al servicio municipal gracias a una subvención concedida a través de los fondos Leader. En concreto, se ha procedido a la compra de una nueva furgoneta y de una plataforma elevadora, con el objetivo de mejorar los medios materiales y la eficacia de los trabajos municipales.

La furgoneta sustituirá a alguno de los vehículos antiguos con los que contaba el consistorio, permitiendo renovar la flota y garantizar un servicio más seguro y eficiente.

Por su parte, la plataforma elevadora facilitará las labores de poda, la reparación del alumbrado público, el mantenimiento de edificios municipales, y otros trabajos en altura que hasta ahora resultaban más complejos.

Noticias relacionadas

Desde el ayuntamiento se destaca la importancia de este tipo de ayudas, que permiten a los municipios seguir mejorando sus servicios e infraestructuras en beneficio de todos los vecinos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La respuesta del FC Andorra a los aficionados del Real Zaragoza: 'No venderemos entradas a la afición visitante
  2. La ley de propiedad horizontal lo deja claro: un propietario puede obligar a instalar un ascensor en la comunidad
  3. Los entresijos del avión de vuelta del Casademont Zaragoza tras la victoria en Praga: del ‘Cantero dimisión’ a la maestra de ceremonias Aminata Gueye
  4. La Aemet alerta: la borrasca Pedro llega a Aragón con potentes rachas de viento y nevadas que afectarán a varios municipios
  5. Las notas del Praga-Casademont Zaragoza: ninguna jugadora es tan buena como todas juntas
  6. Willy Agada está en los tiempos previstos cuando fue fichado
  7. Hacienda lo confirma: si tienes un seguro del hogar puedes deducirte más de 1.000 euros en la declaración de la renta 2026
  8. Doble-doble de Aday Mara en la importante victoria de Michigan ante Purdue, el séptimo favorito

Azcón rompe su silencio sobre las negociaciones con Vox: "Queremos un acuerdo global y estable y eso se hace a fuego lento y sin ruido"

Azcón rompe su silencio sobre las negociaciones con Vox: "Queremos un acuerdo global y estable y eso se hace a fuego lento y sin ruido"

Así es el suplemento más recomendado en las últimas horas para acabar con los síntomas de la ansiedad y el estrés

Así es el suplemento más recomendado en las últimas horas para acabar con los síntomas de la ansiedad y el estrés

Jorge Bolaños y 'Bambi' se harán con el escenario del Teatro Arbolé esta semana

Jorge Bolaños y 'Bambi' se harán con el escenario del Teatro Arbolé esta semana

La Guardia Civil avisa a los conductores aragoneses: cuidado con los correos que simulan sanciones de la DGT

La Guardia Civil avisa a los conductores aragoneses: cuidado con los correos que simulan sanciones de la DGT

El INE lo confirma: la compra de viviendas en Aragón ya se acerca a las cifras de la burbuja inmobiliaria

El INE lo confirma: la compra de viviendas en Aragón ya se acerca a las cifras de la burbuja inmobiliaria

La nueva reina del género fantástico en España es aragonesa: "Es mi amor por este mundo lo que me hace acudir a la fantasía"

La nueva reina del género fantástico en España es aragonesa: "Es mi amor por este mundo lo que me hace acudir a la fantasía"
Tracking Pixel Contents