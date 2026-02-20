El consistorio de Alpartir adquiere una furgoneta y una plataforma

El Ayuntamiento de Alpartir ha incorporado recientemente nuevo equipamiento al servicio municipal gracias a una subvención concedida a través de los fondos Leader. En concreto, se ha procedido a la compra de una nueva furgoneta y de una plataforma elevadora, con el objetivo de mejorar los medios materiales y la eficacia de los trabajos municipales.

La furgoneta sustituirá a alguno de los vehículos antiguos con los que contaba el consistorio, permitiendo renovar la flota y garantizar un servicio más seguro y eficiente.

Por su parte, la plataforma elevadora facilitará las labores de poda, la reparación del alumbrado público, el mantenimiento de edificios municipales, y otros trabajos en altura que hasta ahora resultaban más complejos.

Desde el ayuntamiento se destaca la importancia de este tipo de ayudas, que permiten a los municipios seguir mejorando sus servicios e infraestructuras en beneficio de todos los vecinos.