Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LeapmotorIzquierda AragónReal ZaragozaVox ZaragozaOriol CardonaSucesos Zaragoza
instagramlinkedin

SE HAN COLOCADO SPLITS EN NUEVE AULAS

El consistorio dota de aire acondicionado al colegio de Épila

El ayuntamiento ha instalado varios splits.

El ayuntamiento ha instalado varios splits. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Épila

El Ayuntamiento de Épila, a través de la Concejalía de Educación, ha llevado a cabo la instalación de aparatos split de aire acondicionado en las seis aulas de Educación Infantil y en las tres aulas de 5º de Educación Primaria del CEIP Mariano Gaspar Remiro.

Esta actuación responde a las características de las aulas y a las necesidades trasladadas por el equipo directivo, especialmente ante unas primaveras cada vez más calurosas. Con esta mejora, se optimizan notablemente las condiciones en las que el alumnado aprende y el profesorado imparte sus clases, garantizando una climatización más adecuada y mayor comodidad.

Noticias relacionadas

De esta forma el consistorio epilense sigue trabajando para mejorar la calidad de la educación pública en el entorno rural, apostando por centros educativos más confortables, modernos y adaptados a las necesidades reales de la comunidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La respuesta del FC Andorra a los aficionados del Real Zaragoza: 'No venderemos entradas a la afición visitante
  2. La ley de propiedad horizontal lo deja claro: un propietario puede obligar a instalar un ascensor en la comunidad
  3. Los entresijos del avión de vuelta del Casademont Zaragoza tras la victoria en Praga: del ‘Cantero dimisión’ a la maestra de ceremonias Aminata Gueye
  4. La Aemet alerta: la borrasca Pedro llega a Aragón con potentes rachas de viento y nevadas que afectarán a varios municipios
  5. Las notas del Praga-Casademont Zaragoza: ninguna jugadora es tan buena como todas juntas
  6. Willy Agada está en los tiempos previstos cuando fue fichado
  7. Hacienda lo confirma: si tienes un seguro del hogar puedes deducirte más de 1.000 euros en la declaración de la renta 2026
  8. Doble-doble de Aday Mara en la importante victoria de Michigan ante Purdue, el séptimo favorito

La Fiscalía de Barcelona crea un servicio pionero de violencia a menores y agresiones sexuales grupales: "En el centro está la víctima"

La Fiscalía de Barcelona crea un servicio pionero de violencia a menores y agresiones sexuales grupales: "En el centro está la víctima"

Nuevo máster en Aragón: el único en España especializado en restauración de pintura mural

Nuevo máster en Aragón: el único en España especializado en restauración de pintura mural

Azcón rompe su silencio sobre las negociaciones con Vox: "Queremos un acuerdo global y estable y eso se hace a fuego lento y sin ruido"

Azcón rompe su silencio sobre las negociaciones con Vox: "Queremos un acuerdo global y estable y eso se hace a fuego lento y sin ruido"

Así es el suplemento más recomendado en las últimas horas para acabar con los síntomas de la ansiedad y el estrés

Así es el suplemento más recomendado en las últimas horas para acabar con los síntomas de la ansiedad y el estrés

Jorge Bolaños y 'Bambi' se harán con el escenario del Teatro Arbolé esta semana

Jorge Bolaños y 'Bambi' se harán con el escenario del Teatro Arbolé esta semana

La Guardia Civil avisa a los conductores aragoneses: cuidado con los correos que simulan sanciones de la DGT

La Guardia Civil avisa a los conductores aragoneses: cuidado con los correos que simulan sanciones de la DGT
Tracking Pixel Contents