El consistorio dota de aire acondicionado al colegio de Épila

El Ayuntamiento de Épila, a través de la Concejalía de Educación, ha llevado a cabo la instalación de aparatos split de aire acondicionado en las seis aulas de Educación Infantil y en las tres aulas de 5º de Educación Primaria del CEIP Mariano Gaspar Remiro.

Esta actuación responde a las características de las aulas y a las necesidades trasladadas por el equipo directivo, especialmente ante unas primaveras cada vez más calurosas. Con esta mejora, se optimizan notablemente las condiciones en las que el alumnado aprende y el profesorado imparte sus clases, garantizando una climatización más adecuada y mayor comodidad.

De esta forma el consistorio epilense sigue trabajando para mejorar la calidad de la educación pública en el entorno rural, apostando por centros educativos más confortables, modernos y adaptados a las necesidades reales de la comunidad.