MANUALIDADES
Convivencia y creatividad en el taller de chapas en Salillas
La Crónica de Valdejalón
La Asociación de Mujeres de Santa Quiteria de Salillas de Jalón ha organizado un intenso mes de actividades de diversa temática, el último de ellos la celebración del Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, el pasado 15 de febrero.
Con el ánimo de conseguir una amplia convivencia de edades, la asociación se sirvió de la conmemoración mundial de este día para organizar un taller de manualidades completamente gratuito y abierto a todas las edades.
Con la asistencia de niñas, pero también niños, y mujeres adultas, el taller introdujo a pequeñas y mayores en el mundo de las chapas, su decoración y la dinámica de algunos de los juegos que con ellas se pueden practicar.
Una nueva interesante iniciativa en la que la convivencia entre jóvenes y mayores fue la tónica más destacada.
