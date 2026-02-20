ANDADA POPULAR
Convivencia y deporte en la Sierra de Algairén
La Crónica de Valdejalón
La Sierra de Algairén fue el escenario de una jornada deportiva y de convivencia con la celebración de la XV Andada de la Asociación el Prau Cuesta de Enero. Este año, la cita ha marcado un hito al alcanzar un récord histórico de participación, con más de 100 personas decididas a disfrutar del entorno natural. El recorrido, de unos 11 kilómetros, discurrió por los bellos parajes de la sierra bajo una climatología que, aunque marcada por el viento, respetó el paso de los andarines.
El ambiente de disfrute fue la tónica general de una mañana donde la exigencia física se vio recompensada por la belleza del paisaje y el buen ánimo de los asistentes. Especial mención merece el grupo de niños y niñas que participaron en la andada. Este éxito de convocatoria consolida a la Andada del Prau como una de las actividades más esperadas para dinamizar el mes de enero, uniendo a diferentes generaciones en torno al deporte y la naturaleza.
