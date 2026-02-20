Un curso invita a comer sano y adoptar hábitos saludables

La segunda edición del curso Alimentación sana y segura en la edad adulta comenzó el día 12 de febrero en la sala de la casa de cultura de Ricla. Después del éxito de la primera edición, desde la concejalía de Cultura del ayuntamiento ya se dejó planificada la celebración de la segunda.

De esta manera, los inscritos este año van a poder seguir progresando en algo tan importante como es comer bien, comer sano, cómo preparar la comida con unos hábitos saludables, y saber identificar los tipos y todo lo que componen los alimentos.

Impartido por una dietista, otra parte relevante es que los alumnos y alumnas van a poder identificar mejor los etiquetados de los alimentos, que en muchas ocasiones no muestran de manera clara sus componentes, escondiendo en ocasiones trazas de compuestos menos saludables para nuestro organismo.

En esta ocasión son más de 20 inscritos, entre los que están muchos que ya realizaron la primera edición y otros que, en vista de los buenos resultados obtenidos el año anterior, se han animado a aprender a alimentarse bien ellos y sus familias.