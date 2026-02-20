El festival de teatro sube el telón con gran éxito en La Almunia

El Salón Blanco de La Almunia acogió el 14 de febrero el exitoso inicio de la sexta edición del Festival de Teatro Luis de los Ríos, que se desarrollará hasta el 28 de marzo. El área de Cultura del ayuntamiento organiza este ciclo en distintos sábados a las 20.00 horas, una cita que año tras año incrementa su número de espectadores y consolida al festival como un referente cultural de la localidad.

El del presente año suma más de 100 bonos vendidos y entradas individuales ya asignadas en todas las obras programadas. La taquilla digital permanece abierta de forma continua, y antes de cada función se pueden adquirir sus respectivas entradas.

La apertura de la edición de 2026 fue un éxito rotundo con un Salón Blanco a rebosar para disfrutar de El viaje del monstruo fiero, interpretada por Rafael Álvarez ‘El Brujo’. El espectáculo, incluido en el circuito estatal Platea del Ministerio de Cultura, ofreció un recorrido teatral que reflexiona sobre la esencia del oficio del actor a partir de una loa de Lope de Vega, acompañado de música en directo. La acogida del público confirmó el interés creciente por la programación cultural del municipio.

Tras la apertura, el festival continuará el 28 de febrero con Las hermanas de Manolete, de la compañía El Reló Producciones, también integrada en Platea. Las entradas para esta función ya están a la venta desde la web del ayuntamiento.

La programación continuará el 14 de marzo con War Baby y concluirá el 28 de marzo con La Rematadera, el espectáculo con el que Miguel Ángel Berna inicia su despedida de los escenarios aragoneses tras más de cuarenta años de trayectoria.

Noticias relacionadas

Más de 100 abonos

Respecto a la taquilla, los abonos puestos a la venta por el ayuntamiento han vuelto a ser un éxito. En esta edición se ha superado el centenar de unidades vendidas, un incremento que demuestra la creciente adhesión del público a la cultura en directo. Las entradas individuales para las funciones restantes continúan disponibles tanto en aragontickets.com de forma continuada como en la taquilla del salón antes de cada espectáculo.