EL AYUNTAMIENTO INVIERTE EN EL COLEGIO DE LA MUELA

El Gil Tarín estrena suelo en varias salas

El anterior pavimento de linóleo estaba muy deteriorado.

El anterior pavimento de linóleo estaba muy deteriorado. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

La Muela

El Ayuntamiento de La Muela ha llevado a cabo las obras de sustitución del pavimento de linóleo en el pasillo y la sala multiusos del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Gil Tarín, debido al deterioro sufrido por el uso continuado, el tránsito diario y la realización de distintas actividades.

El consistorio ha renovado el suelo de la sala multiusos y el pasillo. | SERVICIO ESPECIAL

El consistorio ha renovado el suelo de la sala multiusos y el pasillo. / SERVICIO ESPECIAL

Los trabajos han consistido en la retirada del pavimento existente y la adecuada preparación de la base de hormigón para garantizar una correcta instalación del nuevo suelo. Para ello, se realizó la regularización y nivelación de la superficie, eliminando restos de adhesivos y corrigiendo posibles desniveles, asegurando unas condiciones óptimas y seguras para su uso.

Finalmente, se ha instalado un nuevo pavimento de linóleo deportivo de altas prestaciones, con propiedades antiestáticas, aislamiento térmico y absorción acústica, fabricado con materiales naturales y diseñado para un uso intensivo, lo que permitirá mejorar la funcionalidad, seguridad y confort de la sala multiusos y del pasillo.

Con esta actuación se refuerza el compromiso municipal con la mejora de las instalaciones educativas y el bienestar del alumnado y la comunidad educativa

