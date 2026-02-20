EL AYUNTAMIENTO INVIERTE EN EL COLEGIO DE LA MUELA
El Gil Tarín estrena suelo en varias salas
La Crónica de Valdejalón
El Ayuntamiento de La Muela ha llevado a cabo las obras de sustitución del pavimento de linóleo en el pasillo y la sala multiusos del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Gil Tarín, debido al deterioro sufrido por el uso continuado, el tránsito diario y la realización de distintas actividades.
Los trabajos han consistido en la retirada del pavimento existente y la adecuada preparación de la base de hormigón para garantizar una correcta instalación del nuevo suelo. Para ello, se realizó la regularización y nivelación de la superficie, eliminando restos de adhesivos y corrigiendo posibles desniveles, asegurando unas condiciones óptimas y seguras para su uso.
Finalmente, se ha instalado un nuevo pavimento de linóleo deportivo de altas prestaciones, con propiedades antiestáticas, aislamiento térmico y absorción acústica, fabricado con materiales naturales y diseñado para un uso intensivo, lo que permitirá mejorar la funcionalidad, seguridad y confort de la sala multiusos y del pasillo.
Con esta actuación se refuerza el compromiso municipal con la mejora de las instalaciones educativas y el bienestar del alumnado y la comunidad educativa
