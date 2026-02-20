Gran papel de los arqueros en el nacional

Los arqueros del Club de Tiro con Arco de La Almunia participaron del 12 al 15 de febrero en el Campeonato de España celebrado en Valladolid, firmando una actuación que deja muy buenas sensaciones para un club pequeño, pero con un espíritu deportivo cada vez más sólido.

En categoría U15 de arco recurvo, Eric Salvador logró una destacada sexta posición, confirmando su buen momento tras proclamarse Campeón de Aragón apenas una semana antes.

En arco compuesto por equipos masculino, Pedro Julio Langarita y Rubén Soria consiguieron una meritoria medalla de plata, un resultado que premia su constancia y el esfuerzo de muchos meses de trabajo. La final se decidió por pequeños detalles, pero los dos arqueros regresan satisfechos con el papel realizado.

Por su parte, Yolanda Julve participó en la prueba de equipos femeninos de arco compuesto, donde logró competir de tú a tú con las mejores, quedándose cerca de las posiciones de podio. Su participación vuelve a poner en valor la presencia femenina dentro del club.

A pesar de su tamaño modesto, el Club de Tiro con Arco de La Almunia continúa siendo un ejemplo de dedicación deportiva en la comarca.

Actualmente, el club cuenta con cuatro deportistas dentro de la selección aragonesa, un dato que refleja el buen hacer, y el compromiso de los jóvenes y veteranos que forman parte del equipo.

El club afronta ahora los próximos compromisos con ilusión renovada y con la satisfacción de haber representado a La Almunia en una cita nacional tan importante.