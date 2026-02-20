Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MARCHA DE ALPARTIR-ALMONACID

Una jornada exitosa con más de 70 participantes

La Asociación La Butrera organizó esta marcha de invierno el sábado 7 de febrero.

La Asociación La Butrera organizó esta marcha de invierno el sábado 7 de febrero. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Alpartir

La marcha de invierno Alpartir-Almonacid organizada por la Asociación de Medio Ambiente La Butrera fue un gran éxito con más de 70 participantes venidos de la comarca y de otros lugares. El sábado 7 de febrero, a las 9 horas, salieron del parque del Estanque, siguiendo por la senda la Reguera, cogiendo el camino del río. Por el mal mantenido de los pasos de los badenes, con el ingenio de voluntarios de la Butrera se pudo pasar sin capuzar. Al llegar a la cabaña de los Manojos hicieron parada de descanso y avituallamiento. Siguieron por el collao de los lobos y el espinar, entrando a Almonacid por la zona del castillo hasta la plaza, y en la fuente todos juntos se hicieron la foto de rigor. En el restaurante el Mesón, 65 caminantes comieron muy bien. El regreso fue por la senda de Belerma-Alpartir. Todo el rato amenazaba lluvia pero solo cayeron cuatro gotas, y a las 17.30 estaban todos en el sitio de partida. Tanto a la ida como a la vuelta disfrutaron del paisaje de los primeros almendros en flor.

Desde la asociación dan las gracias a todos venidos de todas partes por el buen comportamiento, y anuncian que la próxima marcha será el sábado 14 de marzo, a las 8 horas, Peña La Butrera-Arco de Piedra.

