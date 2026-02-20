Los jóvenes joteros de la comarca brillan en Huesca

Cuatro alumnos de la escuela de jota Estilos D’Épila de la AC Zarzana participaron en el Certamen Nacional de Jota de Huesca, el segundo más importante de Aragón después del certamen oficial de Zaragoza.

Inés Romeo y Manuel Berdejo. / SERVICIO ESPECIAL

Pilar Escuer fue finalista en canto adulto femenino con una destacada actuación. Hugo Subías Peirona fue segundo en canto benjamín masculino. Inés Romeo Jaime ganó el primer premio en canto juvenil femenino. Y José Manuel Berdejo Vicente de Urrea de Jalón, también conocido como El león de la Ribera, se llevó el segundo premio en canto veteranos masculino.

Pilar Escuer, finalista en canto adulto. / SERVICIO ESPECIAL

Además, Ana Pilar Lorente de La Almunia ganó el premio extraordinario femenino. Todos ellos son alumnos de la profesora Sonia Platero.

María Cuartero y Yago Mata. / SERVICIO ESPECIAL

Urrea de Jalón también estuvo representada por María Cuartero, que participó en la modalidad de baile infantil con su pareja Yago Mata.