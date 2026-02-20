CERTAMEN NACIONAL DE JOTA
Los jóvenes joteros de la comarca brillan en Huesca
La Crónica de Valdejalón
Cuatro alumnos de la escuela de jota Estilos D’Épila de la AC Zarzana participaron en el Certamen Nacional de Jota de Huesca, el segundo más importante de Aragón después del certamen oficial de Zaragoza.
Pilar Escuer fue finalista en canto adulto femenino con una destacada actuación. Hugo Subías Peirona fue segundo en canto benjamín masculino. Inés Romeo Jaime ganó el primer premio en canto juvenil femenino. Y José Manuel Berdejo Vicente de Urrea de Jalón, también conocido como El león de la Ribera, se llevó el segundo premio en canto veteranos masculino.
Además, Ana Pilar Lorente de La Almunia ganó el premio extraordinario femenino. Todos ellos son alumnos de la profesora Sonia Platero.
Urrea de Jalón también estuvo representada por María Cuartero, que participó en la modalidad de baile infantil con su pareja Yago Mata.
