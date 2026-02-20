CHARLAS INFORMATIVAS
Lumpiaque pone en valor la salud íntima
La Crónica de Valdejalón
Lumpiaque organizó el 27 de enero una sesión informativa centrada en un tema de gran relevancia para la salud: Infecciones de orina y sus tratamientos a día de hoy para prevenirlas. La sesión fue impartida por Ana Jaén Zamora, farmacéutica del municipio, con la colaboración de la asociación de mujeres. Durante el encuentro se abordó cómo identificarlas a través de sus principales síntomas y signos, así como los distintos remedios y medidas que se pueden adoptar para hacerles frente.
La actividad incluyó un espacio de debate y participación en el que las personas asistentes pudieron compartir sus experiencias y vivencias personales, fomentando un ambiente de confianza y escucha activa. Este intercambio permitió enriquecer la sesión y poner en común distintas realidades relacionadas con este problema de salud tan frecuente.
La iniciativa fue valorada de forma muy positiva, ya que ofreció un entorno seguro para el diálogo y el aprendizaje colectivo. Además, se planteó la continuidad de este tipo de charlas, incorporando nuevos temas de interés propuestos por las propias participantes, con el objetivo de seguir promoviendo la salud y el bienestar en la comunidad.
