Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LeapmotorIzquierda AragónReal ZaragozaVox ZaragozaOriol CardonaSucesos Zaragoza
instagramlinkedin

ASALTO

El mejor mural del mundo, en una casa de Épila

Mural ‘Jota Aragonesa’ del artista extremeño Jonatan Carranza Sojo .

Mural ‘Jota Aragonesa’ del artista extremeño Jonatan Carranza Sojo . / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Épila

El mural Jota Aragonesa, obra del artista extremeño Jonatan Carranza Sojo en el marco del festival Asalto en Épila, ha sido elegido mejor mural del mundo en 2025 por la plataforma Music on Walls, especializada en murales inspirados en la música.

Asalto en Épila, que el año pasado celebró su cuarta edición, está organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Épila, y es un proyecto de intervención artística en espacios públicos para transformarlos en lugares de encuentro, identidad y creación compartida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La respuesta del FC Andorra a los aficionados del Real Zaragoza: 'No venderemos entradas a la afición visitante
  2. La ley de propiedad horizontal lo deja claro: un propietario puede obligar a instalar un ascensor en la comunidad
  3. Los entresijos del avión de vuelta del Casademont Zaragoza tras la victoria en Praga: del ‘Cantero dimisión’ a la maestra de ceremonias Aminata Gueye
  4. La Aemet alerta: la borrasca Pedro llega a Aragón con potentes rachas de viento y nevadas que afectarán a varios municipios
  5. Las notas del Praga-Casademont Zaragoza: ninguna jugadora es tan buena como todas juntas
  6. Willy Agada está en los tiempos previstos cuando fue fichado
  7. Hacienda lo confirma: si tienes un seguro del hogar puedes deducirte más de 1.000 euros en la declaración de la renta 2026
  8. Doble-doble de Aday Mara en la importante victoria de Michigan ante Purdue, el séptimo favorito

Nuevo máster en Aragón: el único en España especializado en restauración de pintura mural

Nuevo máster en Aragón: el único en España especializado en restauración de pintura mural

Azcón rompe su silencio sobre las negociaciones con Vox: "Queremos un acuerdo global y estable y eso se hace a fuego lento y sin ruido"

Azcón rompe su silencio sobre las negociaciones con Vox: "Queremos un acuerdo global y estable y eso se hace a fuego lento y sin ruido"

Así es el suplemento más recomendado en las últimas horas para acabar con los síntomas de la ansiedad y el estrés

Así es el suplemento más recomendado en las últimas horas para acabar con los síntomas de la ansiedad y el estrés

Jorge Bolaños y 'Bambi' se harán con el escenario del Teatro Arbolé esta semana

Jorge Bolaños y 'Bambi' se harán con el escenario del Teatro Arbolé esta semana

La Guardia Civil avisa a los conductores aragoneses: cuidado con los correos que simulan sanciones de la DGT

La Guardia Civil avisa a los conductores aragoneses: cuidado con los correos que simulan sanciones de la DGT

El INE lo confirma: la compra de viviendas en Aragón ya se acerca a las cifras de la burbuja inmobiliaria

El INE lo confirma: la compra de viviendas en Aragón ya se acerca a las cifras de la burbuja inmobiliaria

La nueva reina del género fantástico en España es aragonesa: "Es mi amor por este mundo lo que me hace acudir a la fantasía"

La nueva reina del género fantástico en España es aragonesa: "Es mi amor por este mundo lo que me hace acudir a la fantasía"
Tracking Pixel Contents