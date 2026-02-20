El mejor mural del mundo, en una casa de Épila

El mural Jota Aragonesa, obra del artista extremeño Jonatan Carranza Sojo en el marco del festival Asalto en Épila, ha sido elegido mejor mural del mundo en 2025 por la plataforma Music on Walls, especializada en murales inspirados en la música.

Asalto en Épila, que el año pasado celebró su cuarta edición, está organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Épila, y es un proyecto de intervención artística en espacios públicos para transformarlos en lugares de encuentro, identidad y creación compartida.