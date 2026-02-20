FIESTA EN RICLA
Merienda, música y regalos para San Valentín
La Crónica de Valdejalón
La Asociación de la Tercera Edad Santa María Magdalena de Ricla celebró por todo lo alto la festividad de San Valentín con gran participación y animación. Los socios y socias pudieron disfrutar de la tradicional merienda, preparada por los miembros de la junta de la asociación, que consistió en un estupendo plato de entremeses fríos donde no faltó el buen jamón, el paté, las gambas cocidas, el queso, embutidos varios y un buen trozo de empanada gallega. Tanto el montaje de las mesas como la preparación de los platos corrió, como siempre, a cargo de la asociación.
Otro de los aspectos que trabajaron desde la junta, y que embelleció esta celebración, fue el decorado de la sala para el que dispusieron numerosos globos con forma de corazón por el techo y varios separadores de espacios con símbolos musicales.
Una vez finalizada la merienda, los asistentes pudieron disfrutar del bingo y del sorteo de numerosos regalos donados por muchas de las empresas de la localidad. No faltaron las frutas, el aceite, plantas y muchas sorpresas más. Como tampoco faltó la actuación de Reychel Gold, artista habitual en Ricla, que hizo las delicias de todos los socios con su mezcla de música de diferentes estilos.
