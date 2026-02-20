La Muela revive con dos jornadas su historia y pasado medieval

La plaza de toros acogió los días 7 y 8 de febrero los actos de la recreación histórica de ‘La Carta de Población de La Muela de 1259’.

Los caballeros montaron su campamento en la plaza de toros. / SERVICIO ESPECIAL

La programación comenzó el sábado por la mañana con la apertura del campamento de recreación y de los espacios de Historia Viva, y se realizaron charlas y recreaciones comentadas sobre los arqueros en los ejércitos del rey de Aragón en el siglo XIII, y cómo era la equitación de guerra en 1259. Por la tarde, se desarrolló un torneo y exhibición de caballería del siglo XIII, y una recreación sobre las aves rapaces en la Edad Media.

Una charla abordó la importancia de las aves rapaces. / SERVICIO ESPECIAL

El domingo por la mañana se realizó la recreación histórica de La Carta de Población de La Muela de 1259. Fueros y repoblación en el reino de Aragón en el siglo XIII y por la tarde, se desarrollaron dos charlas-recreaciones sobre Ciencia y conocimiento científico en la Edad Media aragonesa. De Al-Andalus a la Corona de Aragón, y Las aves rapaces en la Edad Media. Caza, entrenamiento y alimentación.