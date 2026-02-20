RECREACIÓN DE LA CARTA DE POBLACIÓN
La Muela revive con dos jornadas su historia y pasado medieval
La Crónica de Valdejalón
La plaza de toros acogió los días 7 y 8 de febrero los actos de la recreación histórica de ‘La Carta de Población de La Muela de 1259’.
La programación comenzó el sábado por la mañana con la apertura del campamento de recreación y de los espacios de Historia Viva, y se realizaron charlas y recreaciones comentadas sobre los arqueros en los ejércitos del rey de Aragón en el siglo XIII, y cómo era la equitación de guerra en 1259. Por la tarde, se desarrolló un torneo y exhibición de caballería del siglo XIII, y una recreación sobre las aves rapaces en la Edad Media.
El domingo por la mañana se realizó la recreación histórica de La Carta de Población de La Muela de 1259. Fueros y repoblación en el reino de Aragón en el siglo XIII y por la tarde, se desarrollaron dos charlas-recreaciones sobre Ciencia y conocimiento científico en la Edad Media aragonesa. De Al-Andalus a la Corona de Aragón, y Las aves rapaces en la Edad Media. Caza, entrenamiento y alimentación.
