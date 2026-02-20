Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

RECREACIÓN DE LA CARTA DE POBLACIÓN

La Muela revive con dos jornadas su historia y pasado medieval

La recreación histórica se desarrolló el 7 y 8 de febrero.

La recreación histórica se desarrolló el 7 y 8 de febrero. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

La Muela

La plaza de toros acogió los días 7 y 8 de febrero los actos de la recreación histórica de ‘La Carta de Población de La Muela de 1259’.

Los caballeros montaron su campamento en la plaza de toros.

Los caballeros montaron su campamento en la plaza de toros. / SERVICIO ESPECIAL

La programación comenzó el sábado por la mañana con la apertura del campamento de recreación y de los espacios de Historia Viva, y se realizaron charlas y recreaciones comentadas sobre los arqueros en los ejércitos del rey de Aragón en el siglo XIII, y cómo era la equitación de guerra en 1259. Por la tarde, se desarrolló un torneo y exhibición de caballería del siglo XIII, y una recreación sobre las aves rapaces en la Edad Media.

Noticias relacionadas

Una charla abordó la importancia de las aves rapaces.

Una charla abordó la importancia de las aves rapaces. / SERVICIO ESPECIAL

El domingo por la mañana se realizó la recreación histórica de La Carta de Población de La Muela de 1259. Fueros y repoblación en el reino de Aragón en el siglo XIII y por la tarde, se desarrollaron dos charlas-recreaciones sobre Ciencia y conocimiento científico en la Edad Media aragonesa. De Al-Andalus a la Corona de Aragón, y Las aves rapaces en la Edad Media. Caza, entrenamiento y alimentación.

También se habló de ciencia y conocimiento en la Edad Media.

También se habló de ciencia y conocimiento en la Edad Media. / SERVICIO ESPECIAL

