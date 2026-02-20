PATRONA DE LAS MUJERES
Música y diversión para Santa Águeda en Valdejalón
La Crónica de Valdejalón
La Asociación Cultural de Mujeres Kimura de Alpartir celebró la festividad de Santa Águeda con una jornada llena de tradición y convivencia. Los actos comenzaron con la asistencia a la misa donde se procedió a la bendición de sus reliquias. La celebración continuó con una comida en el pabellón, que reunió a numerosas integrantes de la asociación en un ambiente distendido y festivo. No faltaron los brindis, las conversaciones animadas y el espíritu de hermandad. La jornada culminó con la actuación de la artista Sara Montero, que puso el broche final con un repertorio que hizo disfrutar a las asistentes.
En Rueda de Jalón, con motivo de Santa Águeda se celebró una merienda en el Teleclub La Herrería en la que se degustaron las reliquias de la santa junto con un café. Para terminar la tarde se realizó un bingo entre todos los presentes.
Y la Asociación de Mujeres de Santa Quiteria de Salillas de Jalón también celebró Santa Águeda. Casi un centenar de vecinas se dieron cita para compartir una comida que contó con risas, diversión y un buen número de sorteos. Además, la cantante Alicia Lahuerta animó a las asistentes a cantar y a bailar, contando incluso con alguna espontánea que se atrevió a acompañarla en el escenario.
