FIESTAS DE PLASENCIA
Música, tradición y vaquillas para celebrar Santa Águeda
La Crónica de Valdejalón
Plasencia de Jalón celebró los días 5, 6, 7 y 8 de febrero sus fiestas patronales en honor a Santa Águeda. Comenzaron el día de la patrona con disparo de cohetes y diana floreada amenizada con la música de la charanga La Unión. Luego se celebró la misa en honor a Santa Águeda acompañados de la Coral Virgen de Rodanas de Épila, seguida de un vermú popular al ritmo de la charanga. Por la tarde, hubo café concierto con la orquesta Magia Negra y Santo Rosario, para finalizar el día con otra sesión de la orquesta.
El viernes 6 de febrero comenzó con almuerzo popular. Luego se celebró la comida popular con rancho, seguida de becerras con la ganadería Barquero, y tardeo con DJ Lagarto acompañado con un poco de diversión de toro mecánico. Tras una deliciosa cena con salchichas a la brasa, la fiesta continuó hasta la madrugada con la Discomóvil Obbe con Dj Edu Marín y Dl Lourdes Arnal, y un broche final de una leyenda que nunca falla con su gran música Dj Carlos Hollers.
El sábado 7 tras el almuerzo popular hubo actuación infantil. Por la tarde, suelta de vaquillas con ganadería El Ancla, seguida de chocolatada y unas buenas risas con un gran monólogo de Aroa Berrozpe. Luego la orquesta Jamaica ofreció una primera sesión de baile con desfile de disfraces infantiles, y luego una segunda sesión de baile con concurso de disfraces adultos. Y para finalizar, Discomóvil Obbe con Dj Juan Morte hasta la madrugada.
El domingo 8 se prepararon y comieron migas con chorizo, longaniza y huevo, y en la sobremesa actuación de Lola Colas. Por la tarde, suelta de vaquillas con la ganadería Eulogio Mateo. Y para finalizar los actos, actuación de Ana María Sancho.
Las fiestas transcurrieron con armonía, buen ambiente y muchas risas, con una participación masiva en todos los actos. La corporación municipal quiere agradecer a las comisiones de festejos y taurina, y también a todos vecinos y vecinas que de manera incondicional siempre están dispuestos a colaborar, preparando comidas, pabellones, plaza de toros, realizando videos y ayudando en todo lo necesario. Por último, dan las gracias a todos los vecinos por salir a las calles estos días, por llenarlas de alegría y armonía, y por hacer que todos los actos hayan estado completos: «Siempre nos dais el impulso necesario para seguir adelante, y la motivación para continuar preparando nuevos actos para nuestro pueblo».
- La respuesta del FC Andorra a los aficionados del Real Zaragoza: 'No venderemos entradas a la afición visitante
- La ley de propiedad horizontal lo deja claro: un propietario puede obligar a instalar un ascensor en la comunidad
- Los entresijos del avión de vuelta del Casademont Zaragoza tras la victoria en Praga: del ‘Cantero dimisión’ a la maestra de ceremonias Aminata Gueye
- La Aemet alerta: la borrasca Pedro llega a Aragón con potentes rachas de viento y nevadas que afectarán a varios municipios
- Las notas del Praga-Casademont Zaragoza: ninguna jugadora es tan buena como todas juntas
- Willy Agada está en los tiempos previstos cuando fue fichado
- Hacienda lo confirma: si tienes un seguro del hogar puedes deducirte más de 1.000 euros en la declaración de la renta 2026
- Doble-doble de Aday Mara en la importante victoria de Michigan ante Purdue, el séptimo favorito