Los niños de Morata de Jalón disfrutan de una tarde de juegos

Otro mes más, los niños y niñas de Morata de Jalón fueron los protagonistas gracias a la celebración de la jornada La tarde de los peques, una iniciativa que el ayuntamiento impulsa en favor de los más pequeños de la localidad. Distintas asociaciones como el grupo local Las Brujicas y el AMPA del CEIP Lucas Arribas, o los residentes de la Residencia La Viñaza, diseñaron y decoraron a tamaño gigante las letras de ‘Morata’ para exponerlas durante la celebración del carnaval. En concreto, durante La tarde de los peques numerosos pequeños pintores se mostraron creativos y decoraron con su imaginación una de las letras, la A. Con la ayuda de Las Brujicas, que les guiaron en todo el proceso, lo que parecía una tarde normal se convirtió en una divertida y creativa tarde llena de colores.