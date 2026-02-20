Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LeapmotorIzquierda AragónReal ZaragozaVox ZaragozaOriol CardonaSucesos Zaragoza
instagramlinkedin

SUBVENCIÓN DE LA DPZ

Nuevo equipo de sonido para el hogar del jubilado de Épila

El equipo se ha adquirido con una ayuda de la DPZ.

El equipo se ha adquirido con una ayuda de la DPZ. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Épila

El Ayuntamiento de Épila ha resultado beneficiario de una subvención por importe de 4.186,79 euros de la Diputación Provincial de Zaragoza, destinada a la prevención y atención de la soledad no elegida entre las personas mayores.

La ayuda se destinará a la adquisición de equipamiento de sonido para la sala polivalente del centro cívico municipal, espacio en el que se ubica la sede del Hogar del Jubilado de la localidad.

Esta inversión permitirá mejorar las condiciones técnicas del espacio donde se desarrollan habitualmente actividades sociales, culturales y formativas dirigidas a las personas mayores del municipio, favoreciendo la participación, la convivencia y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

Noticias relacionadas

Con este tipo de iniciativas, la Diputación Provincial de Zaragoza refuerza su compromiso con el bienestar de las personas mayores del medio rural, impulsando recursos y proyectos que contribuyen a combatir la soledad no deseada y a promover un envejecimiento activo y saludable.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La respuesta del FC Andorra a los aficionados del Real Zaragoza: 'No venderemos entradas a la afición visitante
  2. La ley de propiedad horizontal lo deja claro: un propietario puede obligar a instalar un ascensor en la comunidad
  3. Los entresijos del avión de vuelta del Casademont Zaragoza tras la victoria en Praga: del ‘Cantero dimisión’ a la maestra de ceremonias Aminata Gueye
  4. La Aemet alerta: la borrasca Pedro llega a Aragón con potentes rachas de viento y nevadas que afectarán a varios municipios
  5. Las notas del Praga-Casademont Zaragoza: ninguna jugadora es tan buena como todas juntas
  6. Willy Agada está en los tiempos previstos cuando fue fichado
  7. Hacienda lo confirma: si tienes un seguro del hogar puedes deducirte más de 1.000 euros en la declaración de la renta 2026
  8. Doble-doble de Aday Mara en la importante victoria de Michigan ante Purdue, el séptimo favorito

La Fiscalía de Barcelona crea un servicio pionero de violencia a menores y agresiones sexuales grupales: "En el centro está la víctima"

La Fiscalía de Barcelona crea un servicio pionero de violencia a menores y agresiones sexuales grupales: "En el centro está la víctima"

Nuevo máster en Aragón: el único en España especializado en restauración de pintura mural

Nuevo máster en Aragón: el único en España especializado en restauración de pintura mural

Azcón rompe su silencio sobre las negociaciones con Vox: "Queremos un acuerdo global y estable y eso se hace a fuego lento y sin ruido"

Azcón rompe su silencio sobre las negociaciones con Vox: "Queremos un acuerdo global y estable y eso se hace a fuego lento y sin ruido"

Así es el suplemento más recomendado en las últimas horas para acabar con los síntomas de la ansiedad y el estrés

Así es el suplemento más recomendado en las últimas horas para acabar con los síntomas de la ansiedad y el estrés

Jorge Bolaños y 'Bambi' se harán con el escenario del Teatro Arbolé esta semana

Jorge Bolaños y 'Bambi' se harán con el escenario del Teatro Arbolé esta semana

La Guardia Civil avisa a los conductores aragoneses: cuidado con los correos que simulan sanciones de la DGT

La Guardia Civil avisa a los conductores aragoneses: cuidado con los correos que simulan sanciones de la DGT
Tracking Pixel Contents