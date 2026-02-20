Nuevo equipo de sonido para el hogar del jubilado de Épila

El Ayuntamiento de Épila ha resultado beneficiario de una subvención por importe de 4.186,79 euros de la Diputación Provincial de Zaragoza, destinada a la prevención y atención de la soledad no elegida entre las personas mayores.

La ayuda se destinará a la adquisición de equipamiento de sonido para la sala polivalente del centro cívico municipal, espacio en el que se ubica la sede del Hogar del Jubilado de la localidad.

Esta inversión permitirá mejorar las condiciones técnicas del espacio donde se desarrollan habitualmente actividades sociales, culturales y formativas dirigidas a las personas mayores del municipio, favoreciendo la participación, la convivencia y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

Con este tipo de iniciativas, la Diputación Provincial de Zaragoza refuerza su compromiso con el bienestar de las personas mayores del medio rural, impulsando recursos y proyectos que contribuyen a combatir la soledad no deseada y a promover un envejecimiento activo y saludable.