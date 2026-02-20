SUBVENCIÓN DE LA DPZ
Nuevo equipo de sonido para el hogar del jubilado de Épila
La Crónica de Valdejalón
El Ayuntamiento de Épila ha resultado beneficiario de una subvención por importe de 4.186,79 euros de la Diputación Provincial de Zaragoza, destinada a la prevención y atención de la soledad no elegida entre las personas mayores.
La ayuda se destinará a la adquisición de equipamiento de sonido para la sala polivalente del centro cívico municipal, espacio en el que se ubica la sede del Hogar del Jubilado de la localidad.
Esta inversión permitirá mejorar las condiciones técnicas del espacio donde se desarrollan habitualmente actividades sociales, culturales y formativas dirigidas a las personas mayores del municipio, favoreciendo la participación, la convivencia y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.
Con este tipo de iniciativas, la Diputación Provincial de Zaragoza refuerza su compromiso con el bienestar de las personas mayores del medio rural, impulsando recursos y proyectos que contribuyen a combatir la soledad no deseada y a promover un envejecimiento activo y saludable.
- La respuesta del FC Andorra a los aficionados del Real Zaragoza: 'No venderemos entradas a la afición visitante
- La ley de propiedad horizontal lo deja claro: un propietario puede obligar a instalar un ascensor en la comunidad
- Los entresijos del avión de vuelta del Casademont Zaragoza tras la victoria en Praga: del ‘Cantero dimisión’ a la maestra de ceremonias Aminata Gueye
- La Aemet alerta: la borrasca Pedro llega a Aragón con potentes rachas de viento y nevadas que afectarán a varios municipios
- Las notas del Praga-Casademont Zaragoza: ninguna jugadora es tan buena como todas juntas
- Willy Agada está en los tiempos previstos cuando fue fichado
- Hacienda lo confirma: si tienes un seguro del hogar puedes deducirte más de 1.000 euros en la declaración de la renta 2026
- Doble-doble de Aday Mara en la importante victoria de Michigan ante Purdue, el séptimo favorito