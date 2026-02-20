Un nuevo vecino refuerza el futuro del municipio

Este año está previsto que se mude un nuevo vecino a Calatorao. Se trata de la compañía QTS, que desarrollará un campus de centros de datos en un terreno de 224 hectáreas, a pocos kilómetros del pueblo.

QTS diseña, construye y opera algunos de los centros de datos más avanzados del mundo, a la vez que invierte en las comunidades donde se desarrollan sus proyectos. Cuenta con más de 90 centros en operación o construcción repartidos por Europa y Estados Unidos. Calatorao será la sede de su primer campus en España.

Se prevé que el proyecto constituirá una inyección económica para el entorno de Calatorao. Está previsto que la construcción comience este mismo año. En esta primera fase, espera generar 1.200 empleos.

QTS construirá un campus de centros de datos en un terreno de 224 ha, cerca de Calatorao. / QTS

Durante la fase de operación, se crearían alrededor de 200 puestos adicionales permanentes. Se priorizará la contratación de personal local y, para ello, se han iniciado encuentros con proveedores de la zona y empresas expertas.

«Estamos muy ilusionados con el desarrollo de este proyecto en Calatorao y nuestra idea es aportar crecimiento a la zona y priorizar el talento local para construirlo y gestionarlo posteriormente», afirma Bruno Bravo, director de pre-desarrollo de QTS en Europa. El impacto del proyecto en la economía de la comarca y Aragón será trascendental.

El campus se ubicará junto a la carretera A-2, a unos 5 km. al noreste de Calatorao. Una vez que se cumplan todos los condicionantes previos del proyecto, las obras podrían iniciarse en los próximos meses. La primera fase del desarrollo comenzará con trabajos preparatorios como el desbroce del terreno, la nivelación, y el levantamiento del primer edificio. Los primeros centros del campus de Calatorao podrían entrar en fase operativa en 2028.

QTS plantea el inicio de una nueva etapa para la comarca, en la que desarrollo, innovación, comunidad, y arraigo local caminarán de la mano. Si desea ponerse en contacto con algún miembro del equipo del proyecto escriba a QTSCommunityFeedback@ qtsdatacenters.com o deje un comentario en su página web.