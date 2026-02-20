Paseos saludables para promover una vida activa en Valdejalón

La Comarca de Valdejalón arranca un año más la actividad de Vida activa- Paseos saludables con el objetivo de promover una vida activa y saludable entre la sociedad mayor de toda la comarca.

La propuesta ya ha comenzado y se realizará durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo. Las sesiones tienen una hora de duración en la que se desarrolla un calentamiento adaptado a los usuarios, un periodo de mejora de fuerza, estabilidad y equilibrio, y finaliza con un paseo dirigido. Esta actividad combinada permite una mejora de la condición física de los usuarios, lo que mejora la calidad de vida de todos ellos.

Noticias relacionadas

La actividad es gratuita para todos los usuarios, está financiada en su totalidad por la Comarca de Valdejalón, y todas las personas que quieran participar lo pueden hacer inscribiéndose en el ayuntamiento o instalaciones deportivas de su localidad.