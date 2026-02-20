ACTIVIDAD DESDE FEBRERO A MAYO
Paseos saludables para promover una vida activa en Valdejalón
La Crónica de Valdejalón
La Comarca de Valdejalón arranca un año más la actividad de Vida activa- Paseos saludables con el objetivo de promover una vida activa y saludable entre la sociedad mayor de toda la comarca.
La propuesta ya ha comenzado y se realizará durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo. Las sesiones tienen una hora de duración en la que se desarrolla un calentamiento adaptado a los usuarios, un periodo de mejora de fuerza, estabilidad y equilibrio, y finaliza con un paseo dirigido. Esta actividad combinada permite una mejora de la condición física de los usuarios, lo que mejora la calidad de vida de todos ellos.
La actividad es gratuita para todos los usuarios, está financiada en su totalidad por la Comarca de Valdejalón, y todas las personas que quieran participar lo pueden hacer inscribiéndose en el ayuntamiento o instalaciones deportivas de su localidad.
- La respuesta del FC Andorra a los aficionados del Real Zaragoza: 'No venderemos entradas a la afición visitante
- La ley de propiedad horizontal lo deja claro: un propietario puede obligar a instalar un ascensor en la comunidad
- Las notas del Praga-Casademont Zaragoza: ninguna jugadora es tan buena como todas juntas
- Hacienda lo confirma: si tienes un seguro del hogar puedes deducirte más de 1.000 euros en la declaración de la renta 2026
- Doble-doble de Aday Mara en la importante victoria de Michigan ante Purdue, el séptimo favorito
- Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza, tras ganar en Praga: 'Estoy muy contento con el primer paso que hemos dado
- El USK Praga-Casademont Zaragoza de Euroliga, en directo: así se está viviendo el partido desde la República Checa
- Las exigencias de Vox tienen un coste: así subiría el precio del bus y del tranvía en Zaragoza