Los pasillos se llenan de referentes científicas

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Colegio Salesiano de La Almunia ha desarrollado una intensa semana de actividades multidisciplinares bajo un objetivo común: romper estereotipos y fomentar las vocaciones STEM. El gran protagonista de esta edición ha sido el alumnado de 1º de ESO, que ha emocionado a la comunidad con un vídeo donde, basándose en las biografías e ilustraciones de la web de Casio, rescatan los hitos de las científicas que cambiaron el curso de la historia.

Como parte de esta transformación, los pasillos del colegio se han convertido en una galería científica con los rostros y logros de estas mujeres, permitiendo que el aprendizaje trascienda las aulas y recordar que la ciencia también tiene nombre de mujer.

Por otro lado, la innovación tecnológica ha tenido su espacio en la asignatura de Robótica. Los alumnos de 4º de ESO han explorado las fronteras de la Inteligencia Artificial aplicada a la creación musical, componiendo temas dedicados a las Supercientíficas, logrando una fusión única entre arte y computación.

Por su parte, en Cultura Científica, el alumnado se ha sumergido en un ejercicio de pensamiento crítico imaginando el mundo actual sin los inventos de estas mujeres. Esta reflexión ha servido para valorar descubrimientos esenciales que a menudo pasan desapercibidos en los libros de texto tradicionales.

En cada una de las actividades se han visibilizado referentes de altura, desde Margaret Hamilton a Sara García. Y es que la Oratoria y la reflexión espiritual también han mirado al espacio. En los Buenos Días, se ha puesto el acento en el papel crucial de Margaret Hamilton y su software para el éxito del Apolo 11. Y en Oratoria y Escritura, se han analizado los discursos de Sara García Alonso, la bióloga del CNIO y primera mujer astronauta española seleccionada por la Agencia Espacial Europea (ESA), que se ha convertido en el referente perfecto para inspirar a las nuevas generaciones.

Más allá de los datos y las fechas, esta semana ha dejado una huella importante en el centro. Ver los pasillos llenos de referentes femeninos y escuchar a nuestros alumnos hablar con naturalidad de la IA o de la carrera espacial nos confirma que estamos educando en la igualdad y el futuro.