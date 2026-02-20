Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ASCIENDEN A 1,64 MILLONES

Plasencia aprueba las cuentas de 2026

Se invertirán 200.000 euros más que en 2025.

Se invertirán 200.000 euros más que en 2025. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Plasencia de Jalón

El Ayuntamiento de Plasencia de Jalón ha aprobado el presupuesto para 2026, que asciende a 1.643.886, 58 euros, 200.000 euros más que el de 2025. La concejal de Hacienda, Ana María Franco Segura, explica que el presupuesto municipal está pensado para el bienestar de los ciudadanos, con aumentos en las partidas de bienestar social y cultura.

En cuanto a inversiones, el consistorio está acabando la edificación de los apartamentos, y también hay una partida muy importante para el proyecto de la residencia. En cuanto a infraestructuras, está la construcción de un tanatorio, la ampliación de la plaza Joaquín Costa con el derribo de cuatro casas, y el cambio de pavimento de la calle Independencia.

La concejal destaca que son unos presupuestos muy sociales para mejorar la calidad de vida, no solo de los vecinos, sino también de todas las personas que quieren trasladarse a vivir a la localidad, para ofrecer a todos los mejores servicios.

