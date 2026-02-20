‘De puertas al campo’ emite desde la biblioteca de Morata

La Biblioteca Pública Municipal Antonio Millán de Morata de Jalón fue escenario, el 12 de febrero, de la grabación en directo del programa de Aragón Radio De puertas al campo, que eligió el municipio como sede para una de sus emisiones.

Escolares del CEIP Lucas Arribas participaron en el programa. / SERVICIO ESPECIAL

El espacio estuvo dirigido por Carlos Espatolero, quien mantuvo una conversación con agricultores de la zona, entre ellos el moratense Enrique Marín, en torno a las dificultades actuales del sector agrario y las posibles medidas para su impulso a corto y largo plazo.

La sesión contó, asimismo, con la participación de Alberto Joven, de Seiko Consultores, y de Alexandre Mir, colaboradores habituales del programa, quienes ofrecieron posteriormente una charla informativa centrada en la campaña 2026, abordando cuestiones relacionadas con la normativa laboral y fiscal vigente, la prevención de riesgos y la contratación en el ámbito agrario.

La actividad registró una notable asistencia de vecinos y vecinas, que acudieron a la biblioteca municipal para seguir tanto la emisión radiofónica como la intervención técnica posterior.

Noticias relacionadas

En esta jornada, también participaron los alumnos y alumnas del CEIP Lucas Arribas, invitados al programa para compartir su experiencia con el huerto escolar. La jornada combinó divulgación, actualidad y participación ciudadana en un entorno cultural de referencia para el municipio.