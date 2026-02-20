ZONAS DE SOMBRA EN PARQUES
Puesta a punto del consultorio médico de La Muela
La Crónica de Valdejalón
El Ayuntamiento de La Muela ha comenzado las obras de conservación del consultorio médico, por importe de 86.761,05 euros. En concreto, según la memoria justificativa del proyecto, los trabajos de conservación incluyen, entre otros, la limpieza y reparación de la cubierta, la sustitución de placas del falso techo modular deterioradas, y la reparación de grietas y humedades en paredes interiores y en cerramientos exteriores.
También se han iniciado las obras para la creación de espacios de sombra en los parques de la Vicera, Skate Park en La Jupe y de Gimnasia en Urcamusa. Las nuevas estructuras de sombra contribuirán a reducir el calor y mejorar las condiciones de confort térmico en los espacios públicos en los que se tiene previsto instalar, sirviendo a su vez para mejorar la salud de la ciudadanía, especialmente la más vulnerable, frente a las épocas de más calor, reduciendo a su vez el impacto del efecto isla de calor.
